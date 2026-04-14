14 Aprel 2026
Messi ilk qolunu xatırladı: “Ronaldinyo bunu bilərəkdən etdi” - VİDEO

14 Aprel 2026 13:05
Messi ilk qolunu xatırladı: “Ronaldinyo bunu bilərəkdən etdi” - VİDEO

“Barselona”nın əfsanəvi keçmiş futbolçusu Lionel Messi karyerasının ilk qolunu və həmin anlarda Ronaldinyonun ona göstərdiyi dəstəyi xatırlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, argentinalı hücumçu “Kemp Nou”dakı debütünün onun üçün unudulmaz olduğunu bildirib. O, ilk qolunun ötürməsini verən Ronaldinyonun həmin vaxt sanki hər şeyi öncədən planlaşdırdığını qeyd edib.

“Kemp Nou”da debüt etmək və ilk qolumu vurmaq inanılmaz idi. Ola bilsin ki, Ronaldinyo həmin ötürməni məhz mənim qol vurmağım üçün bilərəkdən etdi və həmin an fərqlənməyim üçün əlindən gələni etdi”, - deyə Messi söyləyib.

Qeyd edək ki, Messinin “Barselona”nın əsas komandasında rəsmi oyunlarda vurduğu ilk qol 2005-ci ilin mayında “Albasete”yə qarşı matça təsadüf edib. Həmin qolun ötürməsini məhz braziliyalı sehrbaz Ronaldinyo vermişdi.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Barselona”dan UEFA-ya qeyri-adi şikayət - VİDEO
13:16
Futbol

“Barselona”dan UEFA-ya qeyri-adi şikayət - VİDEO

Kataloniyalılar “Atletiko”nun stadionundakı otların uzunluğundan narazıdırlar
Zədə alan futbolçu Əli Bəşirov U-20 milli komandasının heyətindən çıxarılıb
12:50
Futbol

Zədə alan futbolçu Əli Bəşirov U-20 milli komandasının heyətindən çıxarılıb

U-20 aprelin 26-dək Qəbələdə hazırlıq keçəcək
İspaniyalı mütəxəssis: “Ronaldinyo mənim üçün futbolun tanrısı idi”
12:33
Futbol

İspaniyalı mütəxəssis: “Ronaldinyo mənim üçün futbolun tanrısı idi”

Abaskal Ronaldinyonun ilk oyununu xatırlayıb
Gənclər Liqasında dördüncü turun NƏTİCƏLƏRİ - CƏDVƏL
11:57
Futbol

Gənclər Liqasında dördüncü turun NƏTİCƏLƏRİ - CƏDVƏL

AFFA-nın bayrağı altında təşkil edilən Gənclər Liqasında ikinci mərhələnin dördüncü turunun oyunları keçirilib
Manenin uşaqlığı yadına düşüb - VİDEO
11:43
Futbol

Manenin uşaqlığı yadına düşüb - VİDEO

Seneqallı ulduzun zarafatı gözlənilməz sonluqla bitib
“Qəbələ” futbolçusu Prins Ovusu ilə müqaviləsini uzatdı
11:27
Azərbaycan futbolu

“Qəbələ” futbolçusu Prins Ovusu ilə müqaviləsini uzatdı

Qanalı futbolçu bu mövsüm 29 oyunda 7 qol vurub

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı
11 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib
11 Aprel 19:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO
12 Aprel 17:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Jorj Kaşkilyanın yetirmələri 15 oyunluq qələbə həsrətinə son qoyub
Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO
11 Aprel 23:04
Gimnastika

Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO

Tamblinq üzrə komanda finalı başa çatıb