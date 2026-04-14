UEFA “Barselona”nın şikayətini rədd etdi - VİDEO

İspaniyanın “Barselona” futbol klubu “Atletiko” ilə matçdakı mübahisəli epizodla bağlı UEFA-ya etdiyi şikayət nəticəsiz qalıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, qitə futbol qurumu Madrid təmsilçisinin müdafiəçisi Pubilin topa əllə toxunduğu vəziyyətlə bağlı etirazı rədd edib. UEFA bu şikayəti “qəbuledilməz” adlandıraraq, kataloniyalıların tələbini geri çevirib.
