13 Aprel 2026
13 Aprel 2026 13:26
“Sabah” Misli Premyer Liqasında 350-ci qolunu vurub.

İdman.Biz Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu, “Zirə” ilə evdəki qarşılaşmaya təsadüf edib.

27-ci turun görüşündə (2:2) son qolun müəllifi olan İqor Noqeyra klub tarixinin yubiley topunu vurub.

“Sabah” 350-ci qola 239-cu matçında sevinib. Bakı klubunun orta məhsuldarlığı 1,46-ya bərabərdir. Bu qollardan 183-ü evdə, 167-si səfərdə qeydə alınıb.

Paytaxt təmsilçisi turnirin tarixində 350 və ya daha çox qol vuran 13-cü komanda olub. “Sabah”ın ilk qolu 2018-ci il avqustun 12-nə təsadüf edib. “Keşlə” (indiki “Şamaxı”) ilə səfər görüşündə Marko Deviç həlledici qola imza atıb - 1:0.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Qurban Qurbanovun müəllimi: “Təcrübə baxımından bu gün özüm də ondan öyrənirəm” - VİDEO
13:56
Azərbaycan futbolu

Qurban Qurbanovun müəllimi: “Təcrübə baxımından bu gün özüm də ondan öyrənirəm” - VİDEO

Şaban Şirdanov bildirib ki, hamı ona “hoca” deyir, amma o məni ilk məşqçisi kimi görür
AFFA-da məşqçilər üçün UEFA B kursu davam edir - FOTO
13:22
Azərbaycan futbolu

AFFA-da məşqçilər üçün UEFA B kursu davam edir - FOTO

Proqram aprelin 16-dək davam edəcək
Mourinyodan “Tottenhem”ə sərt ifadələr
13:11
Futbol

Mourinyodan “Tottenhem”ə sərt ifadələr

Portuqaliyalı mütəxəssis klub rəhbərliyini tənqid edib
Cırılan qapı toru üçün “İmişli” FK-dan unikal həll - VİDEO
12:56
Futbol

Cırılan qapı toru üçün “İmişli” FK-dan unikal həll - VİDEO

“İmişli” klubunun müvəqqəti çıxış yolu
KİV: Zidan Tacikistan millisindən gələn təklifdən imtina edib
12:41
Futbol

KİV: Zidan Tacikistan millisindən gələn təklifdən imtina edib

Fransalı mütəxəssisin Fransa Futbol Federasiyası ilə razılığı olduğu bildirilir
Mərakeşdə “rabona” zərbəsi ilə gözəl qol qeydə alınıb - VİDEO
12:28
Futbol

Mərakeşdə “rabona” zərbəsi ilə gözəl qol qeydə alınıb - VİDEO

Gözəl qol oyunda həlledici olub

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı
11 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib
11 Aprel 19:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO
12 Aprel 17:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Jorj Kaşkilyanın yetirmələri 15 oyunluq qələbə həsrətinə son qoyub
Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO
11 Aprel 23:04
Gimnastika

Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO

Tamblinq üzrə komanda finalı başa çatıb