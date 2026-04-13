Cırılan qapı toru üçün “İmişli” FK-dan unikal həll - VİDEO

13 Aprel 2026 12:56
Quba şəhər stadionunda cırıq qapı toru sosial şəbəkələrdə gündəm olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu arenada ev oyunlarını keçirən “İmişli” futbol klubu problemi yeni torla əvəzləmək əvəzinə, cırılmış hissələri iplərlə bir-birinə bağlayaraq müvəqqəti həll yoluna əl atıb.

Komanda mövcud vəziyyətdən çıxış yolu kimi zədələnmiş hissələri birləşdirərək toru istifadəyə yararlı vəziyyətə gətirib.

Qeyd edək ki, futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 29-cu turunda “İmişli” - “Sumqayıt” qarşılaşması 25 aprel saat 16:00-da məhz bu stadionda keçiriləcək.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Qurban Qurbanovun müəllimi: “Təcrübə baxımından bu gün özüm də ondan öyrənirəm” - VİDEO
13:56
Azərbaycan futbolu

Qurban Qurbanovun müəllimi: “Təcrübə baxımından bu gün özüm də ondan öyrənirəm” - VİDEO

Şaban Şirdanov bildirib ki, hamı ona “hoca” deyir, amma o məni ilk məşqçisi kimi görür
“Sabah” Misli Premyer Liqasında 350-ci qolunu vurub
13:26
Futbol

“Sabah” Misli Premyer Liqasında 350-ci qolunu vurub

Bakı təmsilçisi stabil hücum göstəriciləri ilə diqqət çəkir
AFFA-da məşqçilər üçün UEFA B kursu davam edir - FOTO
13:22
Azərbaycan futbolu

AFFA-da məşqçilər üçün UEFA B kursu davam edir - FOTO

Proqram aprelin 16-dək davam edəcək
Mourinyodan “Tottenhem”ə sərt ifadələr
13:11
Futbol

Mourinyodan “Tottenhem”ə sərt ifadələr

Portuqaliyalı mütəxəssis klub rəhbərliyini tənqid edib
KİV: Zidan Tacikistan millisindən gələn təklifdən imtina edib
12:41
Futbol

KİV: Zidan Tacikistan millisindən gələn təklifdən imtina edib

Fransalı mütəxəssisin Fransa Futbol Federasiyası ilə razılığı olduğu bildirilir
Mərakeşdə “rabona” zərbəsi ilə gözəl qol qeydə alınıb - VİDEO
12:28
Futbol

Mərakeşdə “rabona” zərbəsi ilə gözəl qol qeydə alınıb - VİDEO

Gözəl qol oyunda həlledici olub

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı
11 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib
11 Aprel 19:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO
12 Aprel 17:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Jorj Kaşkilyanın yetirmələri 15 oyunluq qələbə həsrətinə son qoyub
Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO
11 Aprel 23:04
Gimnastika

Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO

Tamblinq üzrə komanda finalı başa çatıb