Qurban Qurbanovun müəllimi: “Təcrübə baxımından bu gün özüm də ondan öyrənirəm” - VİDEO

13 Aprel 2026 13:56
Qurban Qurbanovun müəllimi: “Təcrübə baxımından bu gün özüm də ondan öyrənirəm” - VİDEO

Bu gün 54 yaşı tamam olan “Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanovun müəllimi Şaban Şirdanov onun haqqında danışıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, “ASAN TV”yə açıqlama verən məşqçi bu gün tələbəsindən öyrəndiyini bildirib.

“Onun ilk məşqçisi olmaq mənim üçün qürurvericidir. Qurban Qurbanovun futbolda yer almasının əsas səbəbkarı kimi qardaşı Musa Qurbanovu göstərmək olar. O, balaca qardaşını komandaya gətirdi və mən Qurbanı tanıdım. O, ilk oyununa sol cinah müdafiəçisi kimi çıxdı və 16 yaşında matçın ən yaxşısı oldu. Növbəti matçlardan hücumçu kimi oynamağa başladı. Qurbana verdiyim ən yaxşı şey futbolu ona daha çox sevdirməyim olub. Futbolda olan bütün mütəxəssislərin bu gün Qurbandan nəyisə öyrənməyə ehtiyacı var. Hamı ona “hoca” deyir, amma o məni ilk məşqçisi kimi görür. Təcrübə baxımından bu gün özüm də ondan öyrənirəm”, - deyə o söyləyib.

Qeyd edək ki, Qurban Qurbanov peşəkar karyerasına 1990-cı ildə başlayıb. Həmin vaxt Şaban Şirdanov klubun baş məşqçisi olub.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Sabah” Misli Premyer Liqasında 350-ci qolunu vurub
13:26
Futbol

“Sabah” Misli Premyer Liqasında 350-ci qolunu vurub

Bakı təmsilçisi stabil hücum göstəriciləri ilə diqqət çəkir
AFFA-da məşqçilər üçün UEFA B kursu davam edir - FOTO
13:22
Azərbaycan futbolu

AFFA-da məşqçilər üçün UEFA B kursu davam edir - FOTO

Proqram aprelin 16-dək davam edəcək
Cırılan qapı toru üçün “İmişli” FK-dan unikal həll - VİDEO
12:56
Futbol

Cırılan qapı toru üçün “İmişli” FK-dan unikal həll - VİDEO

“İmişli” klubunun müvəqqəti çıxış yolu
Coy Lens Mikels “Sabah”ın heyətində 70-ci qolunu vurub
12:13
Futbol

Coy Lens Mikels “Sabah”ın heyətində 70-ci qolunu vurub

O, “Zirə” ilə ev görüşündə (2:2) fərqlənib
Filip Ozobiç Azərbaycan çempionatları tarixində rekorda imza atıb
12:01
Futbol

Filip Ozobiç Azərbaycan çempionatları tarixində rekorda imza atıb

O, 2016/2017 mövsümündən bu yana Azərbaycan çempionatında 4 klubda çıxış edib
Azərbaycan Premyer Liqasının 27-ci turu “Kəpəz” üçün əlamətdar olub
11:33
Azərbaycan futbolu

Azərbaycan Premyer Liqasının 27-ci turu “Kəpəz” üçün əlamətdar olub

Gəncə klubu 350-ci səfər oyununu keçirib

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı
11 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib
11 Aprel 19:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO
12 Aprel 17:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Jorj Kaşkilyanın yetirmələri 15 oyunluq qələbə həsrətinə son qoyub
Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO
11 Aprel 23:04
Gimnastika

Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO

Tamblinq üzrə komanda finalı başa çatıb