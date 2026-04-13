Rəhim Həsənov hakimin “Sabah” – “Zirə” oyununda yanlış qərar verdiyini bildirib - VİDEO

AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Rəhim Həsənov Misli Premyer Liqasının 27-ci turunda qeydə alınan mübahisəli epizodlarla bağlı fikirlərini bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, o, “Şamaxı” – “Qarabağ”, “Sabah” – “Zirə”, “Qəbələ” – “İmişli” və “Turan Tovuz” – “Sumqayıt” matçları olmaqla ümumilikdə 4 qarşılaşmada qeydə alınan epizodlarla bağlı fikirlərini bölüşüb.
Həsənov FİFA referilərindən Tural Qurbanovun “Sabah” – “Zirə” oyununda bir epizodda yanlış qərar verdiyini bildirib.
Rəhim Həsənovun epizodları təhlil etdiyi həmin videonu təqdim edirik: