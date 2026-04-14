14 Aprel 2026
AZ

Riçard Almeyda: “Uşaqlıq arzum “Qarabağ”da gerçəkləşdi”

Futbol
Xəbərlər
14 Aprel 2026 10:18
99
Azərbaycan futbol millisinin və “Qarabağ”ın sabiq üzvü Riçard Almeyda Braziliya mətbuatına geniş müsahibə verib. Hazırda vətənində “XV de Piracicaba” klubunda çıxış edən 36 yaşlı yarımmüdafiəçi ölkəmizdəki karyerası barədə maraqlı faktlar açıqlayıb.

İdman.Biz Braziliya mediasına istinadla xəbər verir ki, Almeyda “Qarabağ”ın tarix yazdığı 2017/18 mövsümünü xüsusi qeyd edib. O, “Çelsi”, “Roma” və “Atletiko” kimi nəhənglərlə bir qrupda mübarizə aparmağı uşaqlıq arzusunun reallaşması kimi dəyərləndirib:

“Uşaq olanda atama Çempionlar Liqasında oynamaq istədiyimi deyirdim. Allaha şükür ki, buna “Qarabağ”la nail oldum. Səkkiz il pley-off mərhələsində mübarizə apardıqdan sonra qrup mərhələsinə vəsiqə qazanmaq əməyimin bəhrəsi idi. “Stamford Bric” və “Olimpiko” kimi stadionlarda oynamaq möhtəşəm hissdir”.

Braziliyalı oyunçu Azərbaycanda keçirdiyi 14 ilə yaxın vaxt ərzində hər zaman baş məşqçi Qurban Qurbanovun etimadını hiss etdiyini bildirib:

“Klubda həm meydanda, həm də ondan kənarda lider olmuşam. Oynamadığım vaxtlarda belə, paltardəyişmə otağında komanda yoldaşlarımı dəstəkləmişəm”.

İdman.Biz
Məqalədə:

