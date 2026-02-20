21 Fevral 2026
AZ

Rəşad Sadıqov: “Oyuna çox uğursuz başladıq”

Azərbaycan çempionatı
Xəbərlər
20 Fevral 2026 21:03
111
Rəşad Sadıqov: “Oyuna çox uğursuz başladıq”

“Zirə” komandası “Turan Tovuz”la matçda rəqibinin sıx və kompakt müdafiəsini yara bilməyib.

İdman.Biz bildirir ki, bunu Bakı klubunun baş məşqçisi Rəşad Sadıqov oyundan sonra mətbuat konfransında deyib.

Mütəxəssis Misli Premyer Liqasının 21-ci turunda məğlub olduqları matç barədə danışıb.

“Oyuna çox uğursuz başladıq və qapımızda iki top gördük. Həmin anlarda komandada müəyyən çaşqınlıq hiss olunurdu. Birinci hissəni istədiyimiz kimi keçirə bilmədik və zəif təsir bağışladıq. İkinci yarıda isə tam fərqli mənzərə var idi. Rəqibin sıx və kompakt müdafiəsini yarmaq mümkün olmadı. Fasilədən sonra futbolçular əllərindən gələni etdilər, mübarizə apardılar. Lakin qarşılaşmanın əvvəlində yol verdiyimiz səhvləri sonradan aradan qaldırmaq mümkün olmadı”, - Sadıqov deyib.

“Turan Tovuz” – “Zirə” oyunu Tovuz təmsilçisinin 2:0 hesablı qələbəsi ilə qurtarıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qəbələ”nin baş məşqçisi: “Belə işləsək, mövsümün sonuna kimi daha çox xal toplayacağıq”
20 Fevral 22:42
Azərbaycan çempionatı

“Qəbələ”nin baş məşqçisi: “Belə işləsək, mövsümün sonuna kimi daha çox xal toplayacağıq”

Mütəxəssis qolsuz başa çatan qarşılaşmanı şərh edib
Saşa İliç: “Çalışacağıq ki, yaxşı nəticələr əldə edək”
20 Fevral 22:26
Azərbaycan çempionatı

Saşa İliç: “Çalışacağıq ki, yaxşı nəticələr əldə edək”

Məşqçi oyunçularının ötürmələrdə, qərarlarda səhvlik etdiklərini etiraf edib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sumqayıt” - “Qəbələ” oyunu qolsuz başa çatıb
20 Fevral 21:26
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sumqayıt” - “Qəbələ” oyunu qolsuz başa çatıb - YENİLƏNİB

Tura fevralın 22-də yekun vurulacaq
Kurban Berdıyev: “Əvəzetmələrdən sonra bir qədər təşəbbüsü əldən verdik”
20 Fevral 20:55
Azərbaycan çempionatı

Kurban Berdıyev: “Əvəzetmələrdən sonra bir qədər təşəbbüsü əldən verdik”

“Turan Tovuz” – “Zirə” matçı bölgə təmsilçisinin 2:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Zirə”ni məğlub edərək üçüncü yerə yüksəldi
20 Fevral 18:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Zirə”ni məğlub edərək üçüncü yerə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura fevralın 22-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqasında 21-ci tur öncəsi cəzalı futbolçular
20 Fevral 09:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqasında 21-ci tur öncəsi cəzalı futbolçular

Beş oyunda dörd futbolçu cəza səbəbindən iştirak etməyəcək

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
20 Fevral 12:21
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Fevral 23:39
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Matçın baş hakimi Norveçdən olan FIFA referisi Espen Eskos olub
Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi
20 Fevral 02:21
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB

Pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutub
Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
18 Fevral 18:27
Olimpiada-2026

Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Papatomanın çıxışı Azərbaycan üçün Qış Olimpiya Oyunlarının slalom yarışlarında tarixi nəticə hesab olunur