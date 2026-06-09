9 İyun 2026
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Məşqçilərin davamlı inkişafı üçün yeni yanaşmalar nəzərdən keçirilib
Tərlan Quliyev: “Böyük ehtimalla komandada qalacağam”
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Tərlan Quliyev: “Böyük ehtimalla komandada qalacağam”

O, gələcəyi ilə bağlı qeyri-müəyyənliyə son qoyub
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“Qəbələ” yeni mövsüm öncəsi altı yoxlama oyunu keçirməyi planlaşdırıb

Azərbaycan Premyer Liqasında yeni mövsümə avqustda start veriləcək
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“Sumqayıt” yeni mövsümə harda hazırlaşacaq? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

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