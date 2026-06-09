“Şəfa” klubu üç futbolçusu ilə vidalaşıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “Şəfa” Futbol Klubu məlumat yayıb.
Qapıçı Əli Həsənli, müdafiəçi Zahid Mərdanov və yarımmüdafiəçi Emin Zamanovla yeni müqavilə imzalanmayıb.
“Şəfa” klubu üç futbolçusu ilə vidalaşıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “Şəfa” Futbol Klubu məlumat yayıb.
Qapıçı Əli Həsənli, müdafiəçi Zahid Mərdanov və yarımmüdafiəçi Emin Zamanovla yeni müqavilə imzalanmayıb.
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