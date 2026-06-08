“Qarabağ” Maksim Medvedev və daha iki mütəxəssislə müqaviləni yeniləyib

“Qarabağ” klubu akademiyanın baş koordinatoru Aftandil Hacıyev, baş məşqçilər - Maksim Medvedev və Rəşad Sadiqovla müqavilənin müddətini uzadıb.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə akademiyanın meneceri Nail Kərimov məlumat verib.
Rəşad Sadiqov Ağdam klubunun U-19 komandasına, Maksim Medvedev isə əvəzedicilərə başçılıq edir.
Klub rəsmisi AZƏRTAC-a bildirib ki, əvəzedicilər liqası ləğv olunsa, M.Medvedev başqa işlə təmin olunacaq. O, son olaraq U-16-nın baş məşqçisi olan Rauf Əliyevlə vidalaşdıqlarını təsdiqləyib.