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“Qarabağ” Maksim Medvedev və daha iki mütəxəssislə müqaviləni yeniləyib

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
8 İyun 2026 20:57
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“Qarabağ” Maksim Medvedev və daha iki mütəxəssislə müqaviləni yeniləyib

“Qarabağ” klubu akademiyanın baş koordinatoru Aftandil Hacıyev, baş məşqçilər - Maksim Medvedev və Rəşad Sadiqovla müqavilənin müddətini uzadıb.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə akademiyanın meneceri Nail Kərimov məlumat verib.

Rəşad Sadiqov Ağdam klubunun U-19 komandasına, Maksim Medvedev isə əvəzedicilərə başçılıq edir.

Klub rəsmisi AZƏRTAC-a bildirib ki, əvəzedicilər liqası ləğv olunsa, M.Medvedev başqa işlə təmin olunacaq. O, son olaraq U-16-nın baş məşqçisi olan Rauf Əliyevlə vidalaşdıqlarını təsdiqləyib.

İdman.Biz
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