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Serbiya Superliqasının baş katibi PFL-in qonağı olub - FOTO

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
27 İyul 2026 16:20
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Serbiya Superliqasının baş katibi PFL-in qonağı olub - FOTO

Serbiya Superliqasının baş katibi Darko Ramovs Peşəkar Futbol Liqasının (PFL) qonağı olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.

Azərbaycana səfər çərçivəsində PFL-in qonağı olan Darko Ramovs qurumun prezidenti Elxan Səmədov ilə görüşüb. Görüş zamanı Serbiya Superliqası və PFL arasında mövcud əməkdaşlıq və perspektivlər müzakirə olunub.

Eyni zamanda, hər iki ölkədə keçirilən bütün liqaların strukturları və liqaları maraqlandıran bütün məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.

Görüşdən məmnunluğunu ifadə edən Darko Ramovs PFL-ə və Azərbaycan futboluna uğurlar arzu edib.

İdman.Biz
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