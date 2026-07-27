27 İyul 2026
AZ

Elit kateqoriyalı futbol hakimləri fitness testini başa vurublar - FOTO

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
27 İyul 2026 18:41
120
Elit kateqoriyalı futbol hakimləri fitness testini başa vurublar

AFFA Hakimlər Departamenti və Hakimlər Komitəsi tərəfindən yeni futbol mövsümünə hazırlıq planına uyğun olaraq, Elit kateqoriyalı baş və köməkçi hakimlər üçün növbəti fiziki normativ üzrə fitness test təşkil edilib.

İdman.Biz bildirir ki, iyulun 26-27-də “Neftçi”nin təlim-məşq bazasında baş tutan sınaqlar UEFA və FIFA-nın müasir tələblərinə uyğun şəkildə keçirilib. Fitness testlərin əsas məqsədi Elit kateqoriyalı hakimlərin sürət, dözümlülük, çeviklik və yüksək intensivlikli qaçış göstəricilərini qiymətləndirmək, eləcə də onların gərgin matçlara fiziki baxımdan tam hazır olub-olmadıqlarını yoxlamaqdır.

Hakimlər FIFA standartlarına cavab verən xüsusi qısamüddətli sürətlənmə (sprint) və interval qaçış normativlərini yerinə yetiriblər. Testlərin nəticələrinə əsasən, hakimlərin hamısı müəyyən olunmuş normativləri uğurla tamamlayaraq yüksək fiziki hazırlıq nümayiş etdirib.

AFFA Hakimlər Departamenti və Hakimlər Komitəsi hakimlərin fiziki və nəzəri hazırlıq səviyyəsinin daim yüksək saxlanılması, matç idarəçiliyində keyfiyyətin artırılması istiqamətində bu cür yoxlamaları mövsüm ərzində də davam etdirəcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Rüstəm Məmmədov: “Maliyyə problemlərinə görə ayrıldım”
17:51
Azərbaycan futbolu

Rüstəm Məmmədov: “Maliyyə problemlərinə görə ayrıldım”

Sabiq baş məşqçi hazırda başqa klublardan rəsmi təklif almadığını deyib
“Xankəndi” “Zaqatala”nın futbolçusunu heyətinə qatdı
16:56
Azərbaycan futbolu

“Xankəndi” “Zaqatala”nın futbolçusunu heyətinə qatdı

Rəhman Şabanov mövsümün sonuna qədər bölgə təmsilçisinin formasını geyinəcək
“İmişli” yeni transferini açıqlayıb
16:53
Azərbaycan futbolu

“İmişli” yeni transferini açıqlayıb

Dayaq yarımmüdafiəçisi Yvan Senin komandaya cəlb olunub
Ceyhun Nuriyev: “Əsas heyətdə oynamaq üçün gəlmişəm” - MÜSAHİBƏ
16:42
Azərbaycan futbolu

Ceyhun Nuriyev: “Əsas heyətdə oynamaq üçün gəlmişəm” - MÜSAHİBƏ

Təcrübəli yarımmüdafiəçi “Araz-Naxçıvan”ı seçməsinin və “Zirə”dən ayrılmasının səbəblərini açıqlayıb
Serbiya Superliqasının baş katibi PFL-in qonağı olub - FOTO
16:20
Azərbaycan futbolu

Serbiya Superliqasının baş katibi PFL-in qonağı olub - FOTO

Darko Ramovs səfərin sonunda Azərbaycan futboluna uğurlar arzulayıb
“Neftçi”nin zədəli qapıçısı “Dinamo” ilə cavab oyununda iştirak edə biləcəkmi? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
15:52
Futbol

“Neftçi”nin zədəli qapıçısı “Dinamo” ilə cavab oyununda iştirak edə biləcəkmi? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Klub Emil Balayevin son durumu ilə bağlı açıqlama verib

Ən çox oxunanlar

Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO
25 İyul 21:27
Cüdo

Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO

Yarışa sabah yekun vurulacaq
Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO
26 İyul 22:25
Futbol

Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Bursaspor” azarkeşləri Arda Turana böyük sevgi göstərib
Çimərlik futbolu millimiz Qazaxıstana qalib gəlib
25 İyul 00:10
Çimərlik futbolu

Çimərlik futbolu millimiz Qazaxıstana qalib gəlib - YENİLƏNİB

Matç 7:4 hesabı ilə Azərbaycan millisinin xeyrinə qurtarıb
“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb
26 İyul 00:48
Futbol

“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Komanda PAOK-a böyük hesabla uduzub