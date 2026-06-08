8 İyun 2026
AZ

“Səbail”də maliyyə problemi istefalara səbəb olub

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
8 İyun 2026 14:23
97
“Səbail”də maliyyə problemi istefalara səbəb olub

Ötən mövsüm Misli Premyer Liqasını tərk edərək Birinci Liqaya yuvarlanan, bu mövsüm isə geri dönə bilməyən “Səbail” klubunda istefalar reallaşıb.

İdman.Biz fanat.az-a istinadən xəbər verir ki, Bayıl klubunun idarəetməsində çalışan şəxslər postlarından ayrılıblar.

Söhbət klubun icraçı direktoru Firuz Abdulla, baş direktor Zamiq Hüseynov və mətbuat sözçüsü Rəşad Məmmədovdan gedir.

“Dənizçilər”in sponsorsuz, yalnız AFFA-dan ayrılan maliyyənin ümidinə qalması onları bu addımı atmağa vadar edib.

Mayın 17-22-də Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasına (WUF13) cəlb olunan Zamiq Hüseynov bu günlərdə klubdakı işini birdəfəlik tərk etdiyini təsdiqləyib.

Qeyd edək ki, “Səbail” mövsümü üçüncü yerdə başa vurub və liderdən yeddi, pley-offa vəsiqə qazanan “Mingəçevir”dən isə bir xal geri qalıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Sumqayıt” legionerlə yollarını ayırır
15:21
Azərbaycan futbolu

“Sumqayıt” legionerlə yollarını ayırır

Danilo Beskorovaynı “Aktobe” ilə razılığa gələrək Qazaxıstana yollanır
Yusif İmanov “Zirə”yə keçə bilər
14:37
Azərbaycan futbolu

Yusif İmanov “Zirə”yə keçə bilər

Baş məşqçi Rəşad Sadıqovun maraq göstərdiyi qolkiper yayda qəsəbə klubuna qoşula bilər
“İmişli” qapıçısı ilə yollarını ayırıb
14:09
Azərbaycan futbolu

“İmişli” qapıçısı ilə yollarını ayırıb

Andrey Sinenka 2024-cü ilin avqustundan çıxış etdiyi bölgə klubunu tərk edib
Misli Premyer Liqasının 2025/2026 mövsümünün TOP-10 qolu açıqlanıb - VİDEO
13:45
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqasının 2025/2026 mövsümünün TOP-10 qolu açıqlanıb - VİDEO

Bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb
“Sumqayıt” portuqaliyalı məşqçi ilə razılığın əldə edilməsini təkzib etdi - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
13:24
Futbol

“Sumqayıt” portuqaliyalı məşqçi ilə razılığın əldə edilməsini təkzib etdi - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Jorj Kaşkilyanın “İmişli”dən ayrılacağı bildirilir
“Qaradağ Lökbatan”ın yeni baş məşqçisi müəyyənləşib
13:09
Azərbaycan futbolu

“Qaradağ Lökbatan”ın yeni baş məşqçisi müəyyənləşib

“Qaradağ Lökbatan” ötən mövsüm İkinci Liqada ikinci yeri tutub

Ən çox oxunanlar

“Real Madrid” Oliseni 150 milyon avroya transfer etmək istəyir
5 İyun 17:07
Futbol

“Real Madrid” Oliseni 150 milyon avroya transfer etmək istəyir

Mourinyo fransız futbolçunun transferini şəxsən istəyib
Azərbaycan yoldaşlıq oyununda Maltaya məğlub olub
5 İyun 23:55
Futbol

Azərbaycan yoldaşlıq oyununda Maltaya məğlub olub - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunu baş hakim Mixali Kaprali (Macarıstan) idarə edib
Azərbaycan millisi Dünya Çempionatını dördüncü bitirdi - YENİLƏNİB
7 İyun 22:37
Basketbol

Azərbaycan millisi Dünya Çempionatını dördüncü bitirdi - YENİLƏNİB - VİDEO

3x3 basketbol üzrə qadın yığmamız debüt etdiyi mundialda medalın bir addımlığında dayanıb

3x3 millimiz dünya çempionatının yarımfinalına çıxıb
6 İyun 21:38
Basketbol

3x3 millimiz dünya çempionatının yarımfinalına çıxıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal və final oyunları 7 iyunda baş tutacaq