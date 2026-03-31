31 Mart 2026
Adil Şükürovdan hakimlərə çağırış

31 Mart 2026 14:18
Adil Şükürovdan hakimlərə çağırış

“Əsas rəqiblərimizlə keçirdiyimiz oyunların heç birində məğlub olmamışıq və inanıram ki, növbəti qarşılaşmalarda da bu seriyanı davam etdirəcəyik. Lakin xal itkilərimizin böyük hissəsi turnir cədvəlində bizdən aşağıda qərarlaşan komandalarla oyunlara təsadüf edib. Son dövrədə bu çatışmazlığı aradan qaldıra bilsək, mövsümün sonunda qarşıya qoyduğumuz hədəfə çatacağıq”.

Bu fikirləri “Səbail”in baş məşqçisi Adil Şükürov səsləndirib.

Təcrübəli mütəxəssis “Baku Sportinq”lə keçiriləcək qarşılaşma barədə də danışıb.

“Baku Sportinq”lə oyunumuz olduqca vacibdir. Ümid edirəm ki, yaxşı nəticə əldə edəcəyik və bunun üçün maksimum gücümüzü ortaya qoyacağıq. Rəqibin turnir cədvəlindəki mövqeyini qorumaq üçün oyuna fəal başlayacağı gözləniləndir və biz buna tam hazır olmalıyıq. Artıq mövsümün həlledici mərhələsidir və qazanılan hər xal xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Qarşıda hələ yeddi tur var və bu müddətdə turnir cədvəlində dəyişikliklərin olacağını istisna etmirəm. Birinci Liqada hadisələrin gedişi tez-tez gözlənilməz şəkildə dəyişə bilir. Komanda bu cür matçlara tam hazır olmalıdır. Belə oyunlarda bəzən bir qol və ya hakimin bir qərarı oyunun taleyini müəyyənləşdirir. Buna görə də hakimlər üzərlərinə düşən məsuliyyəti maksimum anlamalıdır. Onların qərarları həm meydanda, həm də kənarda dərhal reaksiyaya səbəb olur”, - deyə o, futbolinfo.az-a açıqlamasında deyib.

A.Şükürov komandasının çıxışına da toxunub: “Bəzən qalib gələ biləcəyimiz oyunlarda xal itirmişik, lakin çətin səfərlərdən uğurlu nəticələrlə qayıtmışıq. Birinci Liqada komandaların səviyyəsi, eləcə də bəzi hallarda hakim qərarları nəticələrə ciddi təsir göstərir və gözləntilərin əksinə nəticələr ortaya çıxır. Bununla belə, komandanın oyununda irəliləyiş və dinamikanın artdığını müşahidə edirəm. Sözlərim yanlış anlaşılmasın, məndən əvvəl çalışan həmkarlarımın əməyini kölgədə qoymaq niyyətində deyiləm. Sadəcə hər məşqçinin özünəməxsus yanaşması və tələbləri olur, buna uyğunlaşmaq isə müəyyən vaxt tələb edir. Komanda Premyer Liqadan düşüb və yenidən yüksəlişə nail olmaq bütün kollektiv üçün ciddi məsuliyyətdir. Hər kəs – istər rəhbərlik, istərsə də əməkdaşlar bu məqsəd uğrunda çalışır. Ümid edirəm ki, buna nail olacağıq. Birinci Liqanın özünəməxsus çətinlikləri var və bu, həm futbolçu seçimi, həm motivasiya, həm də hakim qərarları ilə fərqlənir. Bütün bu məqamlara hazır olmaq vacibdir”.

Sonda baş məşqçi mövsümün həlledici mərhələsi ilə bağlı fikirlərini bölüşüb: “Mövsümün sonuna az vaxt qalıb və bu mərhələdə fiziki hazırlıq, taktiki düzgünlük və psixoloji dayanıqlıq xüsusi önəm daşıyır. Lakin bütün bunlara təsir edən əsas amillərdən biri də oyunun idarə olunmasıdır. Bəzən bir anda verilən qərar həftələrlə, hətta mövsüm boyu görülən işlərin nəticəsinə təsir edə bilər. Ümid edirəm ki, fikirlərim düzgün anlaşılacaq. Bu gün hakimlərin əksəriyyəti vaxtilə böyük hörmət bəslədiyimiz insanların yetirmələridir, bəziləri isə özümüzün məşqçi kimi çalışdığımız dövrdə futbolçularımız olub. İnanıram ki, onlar hər zaman ədalətli və düzgün qərarlar verəcəklər”.

İdman.Biz
Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azər Bağırov: “Bunu bacarsaq, nəticələrin gəlməsi vaxta bağlıdır” - MÜSAHİBƏ
14:45
Azərbaycan futbolu

Azər Bağırov: “Bunu bacarsaq, nəticələrin gəlməsi vaxta bağlıdır” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, diqqətimiz cari mövsümdədir
Ayxan Hüseynov: “Yığmanın tarixində ilk dəfə idi penaltilər seriyası oldu”
13:42
Futbol

Ayxan Hüseynov: “Yığmanın tarixində ilk dəfə idi penaltilər seriyası oldu”

O bildirib ki, qələbələrin davamını gətirərək daha da irəli gedəcəyik
Qismət Alıyev: “İlk baxışdan zəif komanda yoxdur” - MÜSAHİBƏ
12:08
Futbol

Qismət Alıyev: “İlk baxışdan zəif komanda yoxdur” - MÜSAHİBƏ

Müdafiəçi Millətlər Liqası öncəsi komandanın hazırkı durumunu dəyərləndirdi
“Kür-Araz”ın baş məşqçisi: “Bizim üçün çox ağır məğlubiyyət oldu”
11:35
Azərbaycan futbolu

“Kür-Araz”ın baş məşqçisi: “Bizim üçün çox ağır məğlubiyyət oldu”

Səfər Atakişiyev son turda “Xankəndi”yə 0:14 hesablı ağır məğlubiyyəti də şərh edib

Azərbaycan millisinin qapıçısı: “Rəqib söyüş söydü”
10:18
Futbol

Azərbaycan millisinin qapıçısı: “Rəqib söyüş söydü”

O bildirib ki, sonadək döyüşdük
Azərbaycan futbol üzrə U-21 millisi Bolqarıstanla səfər oyununa çıxır
09:20
Futbol

Azərbaycan futbol üzrə U-21 millisi Bolqarıstanla səfər oyununa çıxır

Görüş Plovdiv şəhərində, Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da start götürəcək

Azərbaycan millisinə “FIFA Series-2026”nın kuboku təqdim olunub
30 Mart 21:58
Futbol

Azərbaycan millisinə “FIFA Series-2026”nın kuboku təqdim olunub - YENİLƏNİB/FOTO + VİDEO

Millimiz finalda Syerra-Lyoneni penaltilərdə məğlub edib
“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB
28 Mart 22:57
Basketbol

“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB

Matç “Sərhədçi” İdman Olimpiya Mərkəzində keçirilib
Filipe Luisdən məşqçilik açıqlaması
30 Mart 06:11
Futbol

Filipe Luisdən məşqçilik açıqlaması

“Atletiko”nun əfsanəvi müdafiəçisi gələcək karyerası və müasir oyun modelləri barədə danışıb
Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazandı
29 Mart 06:23
MMA

Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazandı - VİDEO

Azərbaycanlı döyüşçü Sietldə yekdil qərarla qalib gəldi