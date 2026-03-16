Sərxan Hacıyev: “FIFA ilə sıx əlaqədəyik”

16 Mart 2026 15:04
Azərbaycanın U-20 milli komandasının baş məşqçi postu üçün bir neçə namizəd nəzərdən keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın icraçı vitse-prezidenti Sərxan Hacıyev mətbuat konfransında bildirib.

Milli assosiasiya rəsmisi Ruy Jorjeyin seçilməsinin əsas səbəbini izah edib:

“Portuqaliyanın U-21 milli komandasında əldə etdiyi nəticələr və futbolçu kimi qazandığı təcrübə bu seçimdə əsas amil olub. Hazırda baş məşqçinin qarşısına qoyulan vəzifə komandanın qrup mərhələsində uğur qazanması, rəqiblərlə mübarizə aparması və meydanda mübarizə əzmini göstərməsidir. Komandanın əsas hədəfi hazırda yalnız dünya çempionatı ilə bağlıdır”.

O, dünya çempionatının açılış və final oyununun hansı ölkədə keçirilməsi ilə bağlı müəyyən işlərin getdiyini vurğulayıb:

“FIFA ilə sıx əlaqədəyik. Dövlət qurumları ilə də əlaqə yaradılıb. Hazırda hüquqi sənədlər üzərində iş gedir. Bakı birmənalı şəkildə mundialı qəbul edəcək şəhərlərdən biri olacaq. Digər şəhərlərlə bağlı hələlik dəqiq nəsə deyə bilmərik”.

Xatırladaq ki, U-20 millisi 2027-ci ildə Azərbaycan və Özbəkistanda keçiriləcək FIFA U-20 dünya çempionatında iştirak edəcək.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

U-20 millisinin baş məşqçisinin köməkçiləri müəyyənləşib
15:07
Azərbaycan futbolu

U-20 millisinin baş məşqçisinin köməkçiləri müəyyənləşib

Ruy Jorje bildirib ki, uzun müddət bu məşqçilərlə birgə əməkdaşlıq edib
Rui Jorje: “Azərbaycan millisi Portuqaliya yığması deyil”
14:53
Azərbaycan futbolu

Rui Jorje: “Azərbaycan millisi Portuqaliya yığması deyil”

O bildirib ki, bunu çox yaxşı bilirəm
Sərxan Hacıyev: “U-20 yığmamız turnirdə ev sahibi kimi iştirak edəcək”
14:49
Azərbaycan futbolu

Sərxan Hacıyev: “U-20 yığmamız turnirdə ev sahibi kimi iştirak edəcək”

O bildirib ki, köməkçilərdən biri terli məşqçi olacaq
Vitali Vernidub: “Atamın Azərbaycana uyğunlaşma problemi olmadı” - MÜSAHİBƏ
14:12
Azərbaycan futbolu

Vitali Vernidub: “Atamın Azərbaycana uyğunlaşma problemi olmadı” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, hamı qonaqpərvərdir
Azərbaycan Premyer Liqasında 26-cı turun oyun proqramı açıqlanıb
13:57
Azərbaycan futbolu

Azərbaycan Premyer Liqasında 26-cı turun oyun proqramı açıqlanıb

Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb
“Qarabağ”ın ulduz futbolçuları komandanı tərk edir? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
13:27
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ”ın ulduz futbolçuları komandanı tərk edir? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Futbolçuların “Qarabağ”ı tərk etməsi ilə bağlı yayılan iddialara aydınlıq gətirilib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
14 Mart 16:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir
14 Mart 23:21
Güləş

U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub