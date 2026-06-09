“Güləş məşqçim məni oxatan edəcəyi ilə hədələyirdi - sonda elə də oldu” - Məhəmmədəli Əliyevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycanlı kamandan oxatan Məhəmmədəli Əliyev tədricən böyük uğurlara doğru irəliləyir. Əvvəllər bu idman növündə Azərbaycanın kişi yığması haqqında çox az danışılırdı. Lakin görünür, vəziyyət dəyişməyə başlayır. Əliyev dəfələrlə ölkə rekordlarını yeniləyib. Bu yaxınlarda keçirilən Avropa çempionatında isə Azərbaycanın tarixində kişilər arasında ilk dəfə Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıb.
23 yaşlı idmançı İdman.Biz-ə verdiyi açıqlamada bu nailiyyətin onun üçün nə ifadə etdiyindən danışıb.
“Avropa çempionatı mənim üçün çox uğurlu və məhsuldar keçdi. Yarışdan əvvəl bir ay yarım təlim-məşq toplanışında olmuşduq. Məşqçilərin hazırladığı düzgün plan sayəsində nəticə əldə edə bildik.
Bu lisenziyanın ölkəmiz və idman növümüz üçün böyük əhəmiyyəti var. Bu nəticə göstərdi ki, biz bütün istiqamətlərdə inkişaf etmək istəyən və bunun üçün əlindən gələni edən güclü dövlətik. İndi Avropa Oyunlarına mümkün qədər yaxşı hazırlaşmaq üçün qarşıda bütöv bir il var. Eyni zamanda Olimpiadaya təsnifat yarışları da başlayacaq. İlk turnirin özündə lisenziya qazanmaq istəyirik”, - deyə o bildirib.
Məhəmmədəli Əliyev hesab edir ki, Azərbaycan oxçuluğunun Olimpiadadakı ilk böyük uğuru özünü çox gözlətməyəcək:
“Yaxın gələcəkdə Olimpiya qızıl medalını qazanmaq tamamilə realdır. Avropa Oyunları bu məqsədə yaxınlaşmağa imkan verən mərhələlərdən biridir. Daha çox çalışacaq, səhvlərimizi düzəldəcəyik ki, ölkəmizə təkcə olimpiya lisenziyası deyil, medal da qazandıraq”.
Əliyevin bu hədəflərinin arxasında onu oxçuluğa gətirib çıxaran çətin bir yol dayanır. O, altı yaşından peşəkar şəkildə futbol ilə məşğul olub. Lakin ayağının sınması səbəbindən idmandan müvəqqəti uzaqlaşmağa məcbur qalıb. Sağaldıqdan sonra güləşlə məşğul olmağa başlayıb və hətta yığma komandaya da dəvət alıb. Ancaq yenidən sağlamlıq problemləri ortaya çıxıb - bu dəfə bel nahiyəsindən. Həkimlər ona məşqləri davam etdirməyi qadağan ediblər.
“Mən Hövsan qəsəbəsindəki Olimpiya İdman Kompleksində güləşlə məşğul olurdum. Bizim zal oxçuluq bölməsinə çox yaxın idi. Aralarında cəmi 15-20 metr məsafə vardı. Həmin vaxtkı məşqçim zarafatla deyirdi: “Əgər güləşdə alınmasa, səni oxçuluğa göndərəcəyəm”. Nəticədə elə oldu ki, ora öz istəyimlə getdim”.
Beləliklə, daha az travmalı idman növü seçmək vaxtı gələndə Məhəmmədəli Əliyev özünü oxçuluqda sınamağa qərar verib. Halbuki bunun bu qədər ciddi səviyyəyə çatacağını gözləmirmiş.
“Açığı, düşünmürdüm ki, bu idman növünə bu qədər ciddi bağlanacağam və peşəkar şəkildə məşğul olacağam. Həmin dövrdə yığmanın baş məşqçisi Sergey Qospodinov idi. O, məndə istedad gördü və mənimlə işləməyə başladı. Məşqlərə başladıqdan bir il sonra Azərbaycan çempionatında ikinci yeri tutdum. Daha da səylə çalışmağa başladım və artıq iki ildən sonra bu idman mənim peşəmə çevrildi. Təxminən səkkiz ildir ki, oxçuluqla məşğulam”.
İdmançı əmindir ki, atasının dəstəyi olmasaydı, bu nəticələrə nail ola bilməzdi:
“Atamın dəstəyi olmasaydı, heç nə alınmazdı. Hər zaman hər şey rəvan getmir – uğursuzluqlar və çətinliklər olur. Amma atam həmişə deyirdi: “Cəhd et”. Bu yolda özümü heç vaxt tək hiss etməmişəm. Məhz bunun sayəsində peşəkar idmandan ayrılmadım və oxçuluğa gəldim. Burada intizam da çox böyük rol oynayır, çünki motivasiya həmişə olmur. Atam uşaqlıqdan mənə təkrar edirdi ki, nə baş verirsə-versin, idmandan uzaqlaşma. Çünki idman təkcə nailiyyətlər deyil, ilk növbədə mənəvi və fiziki sağlamlıqdır”.
Bundan əlavə, Məhəmmədəli Əliyev həyatında təhsilə də böyük önəm verir. O, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin “Geologiya və geofizika mühəndisliyi” ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsini alıb. Hazırda isə həmin universitetdə neft-qaz sahəsi üzrə magistratura təhsilini davam etdirir.
“Mən uşaqlıqdan biliyə can atmışam. Azərbaycan dili ilə yanaşı, ingilis, rus, türk və alman dillərini bilirəm, həmçinin ispan və ərəb dillərində orta səviyyədə danışıram. Kitablar həyatımızda çox vacibdir. İnanın ki, bütün qələbələr şəxsiyyətin formalaşmasından başlayır. Mənim əsas həyat prinsipim ondan ibarətdir ki, əvvəlcə güclü şəxsiyyətə çevrilməli, öz potensialımın maksimumuna çatmalıyam. Bundan sonra isə qalan hər şey mütləq uğurla alınacaq”, - deyə o fikirlərini bölüşüb.