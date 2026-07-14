14 İyul 2026
AZ

Kamandan oxatanlarımız Avropa çempionatında mübarizə aparacaqlar - FOTO

Kamandan oxatma
Xəbərlər
14 İyul 2026 16:11
63
Kamandan oxatanlarımız Avropa çempionatında mübarizə aparacaqlar - FOTO

Azərbaycan kamandan oxatanları iyulun 20-26-da İtaliyanın paytaxtı Romada keçiriləcək gənclər arasında Avropa çempionatında mübarizə aparacaqlar.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Kamandan Oxatma Federasiyası məlumat yayıb.

Qitə birinciliyində Fatimə Hüseynli, Zəhra Carçılı, Nurlan Rəhimli və Sərdar Vəliyev çıxış edəcək. Onlar fərdi və qarışıq komanda növlərində 60 və 70 metr məsafələrdə mübarizə aparacaqlar.

​Komanda hazırda yarışa hazırlıq məqsədilə Şəki Olimpiya İdman Kompleksində təlim-məşq toplanışındadıt. Avropa çempionatında milliyə məşqçilər Leyla Fazilova və Fuad Allahverdiyev rəhbərlik edəcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kamandan oxatma üzrə Bakı Kubokunun ikinci mərhələsi yekunlaşıb - FOTO
30 İyun 13:19
Paralimpizm

Kamandan oxatma üzrə Bakı Kubokunun ikinci mərhələsi yekunlaşıb - FOTO

Bakı Şəhər Kuboku idmançılar üçün mühüm sınaq kimi dəyərləndirilib
Kamandan oxatma üzrə Bakı şəhər kubokunda qaliblər məlum oldu - FOTO
28 İyun 19:41
Kamandan oxatma

Kamandan oxatma üzrə Bakı şəhər kubokunda qaliblər məlum oldu - FOTO

Yarışda böyüklər və U-15 kateqoriyalarında medalçılar müəyyənləşib
“Bakı Şəhər Kuboku”nun II mərhələsi davam edir
27 İyun 21:48
Kamandan oxatma

“Bakı Şəhər Kuboku”nun II mərhələsi davam edir

Turnirdə 70 metr məsafədə hədəfi dəqiq vurmaq üçün 31 idmançı gərgin mübarizə aparıb
“Bakı Şəhər Kuboku”nun II mərhələsi davam edir
26 İyun 21:27
Kamandan oxatma

“Bakı Şəhər Kuboku”nun II mərhələsi davam edir - FOTO

Sabah böyüklər kateqoriyası üzrə təsnifat mərhələsi keçiriləcək
Azərbaycan kamandan oxatanları Dünya Kubokunda mübarizə aparacaqlar
22 İyun 17:45
Kamandan oxatma

Azərbaycan kamandan oxatanları Dünya Kubokunda mübarizə aparacaqlar - FOTO

Yarış iyulun 7-12-si aralığında baş tutacaq
Kamandan oxatma üzrə Bakı şəhər kubokunun ikinci mərhələsi keçiriləcək
16 İyun 12:13
Kamandan oxatma

Kamandan oxatma üzrə Bakı şəhər kubokunun ikinci mərhələsi keçiriləcək

Yarış 26-28 iyun tarixlərində Hövsan Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunda baş tutacaq

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: İngiltərə Bellingemin dublu ilə Norveçi məğlub edərək yarımfinala yüksəlir
12 İyul 03:47
DÇ-2026

DÇ-2026: İngiltərə Bellingemin dublu ilə Norveçi məğlub edərək yarımfinala yüksəlir - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinalda onların rəqibləri Argentina - İsveçrə matçının qalibi olacaq
Azərbaycan voleybolçuları beynəlxalq yarışda bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO
12 İyul 21:22
Çimərlik voleybolu

Azərbaycan voleybolçuları beynəlxalq yarışda bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO

İbrahim Məmmədov və Muhəmməd Aslanlı üçüncü yer uğrunda Latviya təmsilçilərini məğlub ediblər
Azərbaycan millisi Slovakiyanı məğlub edərək ilk qələbəsini qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO
12 İyul 22:24
Basketbol

Azərbaycan millisi Slovakiyanı məğlub edərək ilk qələbəsini qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

U-20 yığmamız meydan sahibinə 72:66 hesabı ilə qalib gəlib
“Neftçi” Sloveniyadakı sonuncu yoxlama oyununda uduzub
13 İyul 22:04
Azərbaycan futbolu

“Neftçi” Sloveniyadakı sonuncu yoxlama oyununda uduzub - YENİLƏNİB

Qarşılaşma rəqibin 1:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb