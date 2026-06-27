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“Bakı Şəhər Kuboku”nun II mərhələsi davam edir

Kamandan oxatma
Xəbərlər
27 İyun 2026 21:48
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“Bakı Şəhər Kuboku”nun II mərhələsi davam edir

Kamandan oxatma idman növü üzrə Bakı Şəhər Kubokunun II mərhələsinin rəsmi açılış mərasimi baş tutub. Paytaxtın idman təqvimində mühüm yer tutan turnirdə idmançılar gərgin və maraqlı mübarizə nümayiş etdiriblər.

İdman.Biz bildirir ki, yarışı giriş nitqi ilə açan Bakı Şəhər Gənclər və İdman İdarəsinin idman sektorunun müdiri Rəşad Əliyev ölkəmizdə idmanın kütləviliyinin artırılmasından danışıb və bu qəbil paytaxt turnirlərinin gənc istedadların üzə çıxarılmasındakı rolunu xüsusi vurğulayıb. Azərbaycan Kamandan Oxatma Federasiyasının şöbə müdiri Kamran Həsənzadə isə daxili yarışların idmançıların peşəkar inkişafı və beynəlxalq arenalara hazırlığı üçün böyük təcrübə məktəbi olduğunu qeyd edərək, bütün oxatanlara uğurlar arzulayıb və yarışı açıq elan edib. Rəsmi hissənin ardınca böyüklər kateqoriyası üzrə təsnifat və idmançıların növbəti mərhələlərdəki mövqelərini müəyyən edən sıralama atışları keçirilib. Turnirdə 70 metr məsafədə hədəfi dəqiq vurmaq üçün 31 idmançı gərgin mübarizə aparıb.

Günün yekunlarına əsasən, böyüklər kateqoriyası üzrə finala vəsiqə qazanan idmançıların adları məlum olub. Kişilər arasında Əliyev Məhəmmədəli, Vəliyev Sərdar, Qənbərli Əli və Rəhimli Nurlan, qadınlar arasında isə Ramazanova Yaylagül, Hüseynli Fatimə, Simonova Svetlana və Əbdürəhmanova Lalə mükafat kürsüsü uğrunda mübarizə aparacaq finalçılar sırasına daxil olublar.

Qeyd edək ki, Bakı Şəhər Kubokunun qaliblərinin adlarına sabah keçiriləcək həlledici böyük final qarşılaşmalarında aydınlıq gələcək.

İdman.Biz
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