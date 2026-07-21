İdman jurnalistləri ilk dəfə kamandan oxatma yarışında mübarizə aparıb - FOTO

Kamandan Oxatma Federasiyası 22 İyul - Milli Mətbuat Günü münasibətilə idman jurnalistləri arasında ilk dəfə kamandan oxatma yarışı təşkil edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, yarış media nümayəndələrinin bu idman növünə marağının artırılması, eləcə də onların dəqiqlik, səbir və konsentrasiya bacarıqlarının nümayiş etdirilməsi məqsədilə keçirilib.
Turnirdə 17 müxtəlif media qurumunu təmsil edən ümumilikdə 27 jurnalist (10 qadın, 17 kişi) iştirak edib. İştirakçılar 10 metr məsafədən hədəfi dəqiq vurmaq uğrunda mübarizə aparıblar.
Gərgin keçən təsnifat mərhələlərindən sonra final qarşılaşmaları baş tutub. Kişilər arasında Ayaz Qurbanov (Flashscore.com) birinci, Elvin Camalov (Bakı-baku.az) ikinci, Əfqan Həbibov (Active Life Group) isə üçüncü yeri tutub.
Qadınların yarışında isə Ülviyyə Sabirqızı (Nəzər.Media) qalib olub. Fəxriyyə Qarayeva (90deqiqe.az) ikinci, Gülnarə Sadıxova (Real TV) isə üçüncü pillədə qərarlaşıb.
Yarışın sonunda qaliblərə diplom, medal və xüsusi hədiyyələr təqdim edilib. Qadın mükafatçılara mükafatları Azərbaycan Kamandan Oxatma Federasiyasının mətbuat katibi Aynur Hüseynova, kişi mükafatçılarına isə federasiyanın şöbə müdiri Kamran Həsənzadə təqdim edib.