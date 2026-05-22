22 May 2026
Kamandan oxatanlar ölkə birinciliyində hədəf qarşısına çıxır

22 May 2026 16:40
Kamandan oxatma üzrə Azərbaycan ölkə birinciliyinə start veriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, Azərbaycan Kamandan Oxatma Federasiyasının təşkilatçılığı, Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə keçiriləcək yarış 31 may - 2 iyun tarixlərini əhatə edəcək.

Ölkə birinciliyi Hövsan Olimpiya İdman Kompleksində təşkil olunacaq. Yarışda U-15, U-18 və U-21 yaş kateqoriyaları üzrə 49 idmançı mübarizə aparacaq.

Proqrama əsasən, 31 mayda idmançıların sınaq atışları və məşqləri keçiriləcək. 1 iyunda əsas yarış mərhələsi baş tutacaq. 2 iyunda isə final görüşləri ilə qaliblər müəyyənləşəcək.

İştirakçılar 40, 60 və 70 metr məsafələrdə hədəfi dəqiq nişan almaq üçün qüvvələrini sınayacaqlar.

Yarışı izləmək istəyənlər üçün giriş sərbəst olacaq.

