Azərbaycan kamandan oxatma tarixində ilk: Fərid Xəlilov WAE komitəsinə seçildi - FOTO

Türkiyənin Antalya şəhərində Avropa Kamandan Oxatma Federasiyasının (World Archery Europe) 20-ci Konqresi keçirilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, tədbirdə 38 ölkənin nümayəndələri iştirak edib, kamandan oxatmanın inkişafı və federasiyanın yeni rəhbərliyinin seçilməsi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub.
Konqresdə Azərbaycan Kamandan Oxatma Federasiyasının baş katibi Fərid Xəlilov Federasiyanın İnkişaf və Texniki Komitəsinin üzvü seçilib. O, ilk turda tələb olunan səs sayını toplayaraq Federasiyanın rəsmi komitəsinə seçilən ilk azərbaycanlı nümayəndə kimi tarixə düşüb.
Qeyd edək ki, səsvermənin nəticələrinə əsasən, Türkiyə təmsilçisi Hakan Çakıroğlu Avropa Kamandan Oxatma Federasiyasının yeni prezidenti seçilib.