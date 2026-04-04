Bakı şəhər kubokunun birinci mərhələsində finalçılar müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO

Kamandan oxatma üzrə Bakı şəhər kubokunun I mərhələsi çərçivəsində böyüklər və U15 kateqoriyaları üzrə növbəti yarış günü gərgin idman mübarizəsi ilə başa çatıb.
Böyüklər arasında keçirilən yarımfinal mərhələlərinin nəticələrinə əsasən, qadınlar kateqoriyasında Yaylagül Ramazanova və Lalə İsmayılova qızıl medal uğrunda, Aliyə Əliyeva və Lalə Əbdürəhmanova isə bürünc medal uğrunda qarşılaşacaqlar. Kişilər arasında isə final görüşündə Məhəmmədəli Əliyev və Sərdar Vəliyev qızıl, Hüseyn Məhərrəmov və Zahid Kazımzadə isə bürünc medal uğrunda hədəf qarşısına çıxacaqlar.
Eyni zamanda, yarış proqramına uyğun olaraq U15 kateqoriyası üzrə yeniyetmə idmançıların təsnifat mərhələsi yekunlaşmışdır. Gənc oxatanların yüksək əzmkarlıq nümayiş etdirdiyi bu kateqoriya üzrə həlledici yarımfinal və final görüşləri sabah baş tutacaq və fəxri kürsünün sahibləri müəyyənləşəcəkdir. Yarışların yekununda qalib gələn idmançılar müvafiq dərəcəli medal və diplomlarla təltif olunacaqlar.
Azərbaycan Kamandan Oxatma Federasiyası və Bakı Şəhər Gənclər və İdman İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə kamandan oxatma üzrə Bakı Şəhər Kubokunun Birinci mərhələsinə start verilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, turnirdə müxtəlif kateqoriyalar üzrə paralimpiyaçılarımız mübarizə aparırlar.
Yarışda idmançılar - Qalib Əliyev, Nurlan Babacanov və Şahin Cabbarlı da çıxış edərək güclərini sınayırlar.