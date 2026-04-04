6 Aprel 2026
Bakı şəhər kubokunun birinci mərhələsində finalçılar müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO

Kamandan oxatma
4 Aprel 2026 20:09
Bakı şəhər kubokunun birinci mərhələsində finalçılar müəyyənləşib

Kamandan oxatma üzrə Bakı şəhər kubokunun I mərhələsi çərçivəsində böyüklər və U15 kateqoriyaları üzrə növbəti yarış günü gərgin idman mübarizəsi ilə başa çatıb.

Böyüklər arasında keçirilən yarımfinal mərhələlərinin nəticələrinə əsasən, qadınlar kateqoriyasında Yaylagül Ramazanova və Lalə İsmayılova qızıl medal uğrunda, Aliyə Əliyeva və Lalə Əbdürəhmanova isə bürünc medal uğrunda qarşılaşacaqlar. Kişilər arasında isə final görüşündə Məhəmmədəli Əliyev və Sərdar Vəliyev qızıl, Hüseyn Məhərrəmov və Zahid Kazımzadə isə bürünc medal uğrunda hədəf qarşısına çıxacaqlar.

Eyni zamanda, yarış proqramına uyğun olaraq U15 kateqoriyası üzrə yeniyetmə idmançıların təsnifat mərhələsi yekunlaşmışdır. Gənc oxatanların yüksək əzmkarlıq nümayiş etdirdiyi bu kateqoriya üzrə həlledici yarımfinal və final görüşləri sabah baş tutacaq və fəxri kürsünün sahibləri müəyyənləşəcəkdir. Yarışların yekununda qalib gələn idmançılar müvafiq dərəcəli medal və diplomlarla təltif olunacaqlar.

17:27

Azərbaycan Kamandan Oxatma Federasiyası və Bakı Şəhər Gənclər və İdman İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə kamandan oxatma üzrə Bakı Şəhər Kubokunun Birinci mərhələsinə start verilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, turnirdə müxtəlif kateqoriyalar üzrə paralimpiyaçılarımız mübarizə aparırlar.

Yarışda idmançılar - Qalib Əliyev, Nurlan Babacanov və Şahin Cabbarlı da çıxış edərək güclərini sınayırlar.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bakı kubokunda hədəf dəqiq vurulub - FOTO
5 Aprel 19:03
Kamandan oxatma

Bakı kubokunda hədəf dəqiq vurulub - FOTO

Paytaxtın ən yaxşı oxatanları müəyyənləşdi
Bakıda kamandan oxatma üzrə şəhər kubokuna start verildi - FOTO
3 Aprel 15:57
Kamandan oxatma

Bakıda kamandan oxatma üzrə şəhər kubokuna start verildi - FOTO

Yarışda 51 idmançı müxtəlif kateqoriyalarda mübarizə aparır
Kamandan oxatma üzrə Bakı Kubokunun birinci mərhələsinə start veriləcək
26 Mart 14:11
Kamandan oxatma

Kamandan oxatma üzrə Bakı Kubokunun birinci mərhələsinə start veriləcək

Turnirin qalibləri aprelin 5-də müəyyənləşəcək
“Oxatma üzrə belə nəticə bizdə 30 ildir olmayıb” - Fərid Xəlilovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
12 Mart 11:49
Kamandan oxatma

“Oxatma üzrə belə nəticə bizdə 30 ildir olmayıb” - Fərid Xəlilovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Federasiyasının baş katibi bildirib ki, oxatmaya gənclərin böyük axını yaranıb
“30 il ərzində bizdə olmayan nəticəyə nail oldum” - Fatimə Hüseynlinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
27 Fevral 14:17
Kamandan oxatma

“30 il ərzində bizdə olmayan nəticəyə nail oldum” - Fatimə Hüseynlinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Kamandan oxatma üzrə Azərbaycan millisinin 18 yaşlı idmançısı rekordlar və lisenziya planları barədə danışdı
Azərbaycan oxatanı Avropa çempionatında beşinci olub - FOTO
19 Fevral 18:50
Kamandan oxatma

Azərbaycan oxatanı Avropa çempionatında beşinci olub - FOTO

Azərbaycanlı oxatan 1/4 finaladək irəlilədi

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO
4 Aprel 22:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Avropa Kuboku aprelin 5-də başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı
3 Aprel 21:56
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Cavab matçları aprelin 21-22-də keçiriləcək
İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 01:02
Futbol

İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal oyunlarının püşkatması 5 apreldə keçiriləcək