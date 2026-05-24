24 May 2026
Məhəmmədəli Əliyev oxatma tariximizə düşdü

24 May 2026 14:28
Məhəmmədəli Əliyev oxatma tariximizə düşdü

Azərbaycanın kamandan oxatma üzrə milli komandasının üzvü Məhəmmədəli Əliyev tarixi uğura imza atıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, təmsilçimiz 2027-ci ildə Türkiyənin İstanbul şəhərində keçiriləcək Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıb.

Bu nəticə Azərbaycan oxatma tarixində kişi idmançılar arasında qazanılan ilk Avropa Oyunları lisenziyası kimi əlamətdar olub. Daha əvvəl ölkəmizin heç bir kişi oxatanı bu idman növündə belə uğura imza atmayıb.

Məhəmmədəli Əliyevin bu nailiyyəti həm də 2028-ci ildə ABŞ-nin Los-Anceles şəhərində keçiriləcək Olimpiya Oyunlarına gedən yolda mühüm addımlardan biri sayılır.

