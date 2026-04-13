13 Aprel 2026
Azərbaycanın parakamandan oxatma millisi Zaqatalada təlim-məşq toplanışına başlayıb

13 Aprel 2026 13:41
Azərbaycanın parakamandan oxatma millisi Zaqatalada təlim-məşq toplanışına başlayıb

Azərbaycanın parakamandan oxatma millisi Zaqatalada təlim-məşq toplanışına başlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsi məlumat yayıb.

Hazırlıq prosesi Zaqatala Olimpiya İdman Kompleksində təşkil olunub.

Aprelin 22-dək davam edəcək toplanışa ümumilikdə yeddi idmançı qatılıb.

Baş məşqçi İlqar Abbasovun rəhbərliyi altında təşkil olunan hazırlıqlara kişi paralimpiyaçılardan Əli Nəbiyev, Şahin Cabbarov, Məhəmmədəli Cabbarlı, Qalib Əliyev, İsmayıl Allahverdiyev və Nurlan Babacanov, qadınlardan isə Rəqsanə Hümbətzadə cəlb olunublar.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan oxatanlarına növbəti idman dərəcələri təqdim olunub
9 Aprel 21:43
Kamandan oxatma

Azərbaycan oxatanlarına növbəti idman dərəcələri təqdim olunub - FOTO

Baş katib Fərid Xəlilov idmançıları əldə etdikləri uğurlar münasibətilə təbrik edib
Bakı kubokunda hədəf dəqiq vurulub - FOTO
5 Aprel 19:03
Kamandan oxatma

Bakı kubokunda hədəf dəqiq vurulub - FOTO

Paytaxtın ən yaxşı oxatanları müəyyənləşdi
Bakı şəhər kubokunun birinci mərhələsində finalçılar müəyyənləşib
4 Aprel 20:09
Kamandan oxatma

Bakı şəhər kubokunun birinci mərhələsində finalçılar müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO

İdmançılar müxtəlif kateqoriyalarda güclərini sınayır
Bakıda kamandan oxatma üzrə şəhər kubokuna start verildi - FOTO
3 Aprel 15:57
Kamandan oxatma

Bakıda kamandan oxatma üzrə şəhər kubokuna start verildi - FOTO

Yarışda 51 idmançı müxtəlif kateqoriyalarda mübarizə aparır
Kamandan oxatma üzrə Bakı Kubokunun birinci mərhələsinə start veriləcək
26 Mart 14:11
Kamandan oxatma

Kamandan oxatma üzrə Bakı Kubokunun birinci mərhələsinə start veriləcək

Turnirin qalibləri aprelin 5-də müəyyənləşəcək
“Oxatma üzrə belə nəticə bizdə 30 ildir olmayıb” - Fərid Xəlilovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
12 Mart 11:49
Kamandan oxatma

“Oxatma üzrə belə nəticə bizdə 30 ildir olmayıb” - Fərid Xəlilovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Federasiyasının baş katibi bildirib ki, oxatmaya gənclərin böyük axını yaranıb

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı
11 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib
11 Aprel 19:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO
12 Aprel 17:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Jorj Kaşkilyanın yetirmələri 15 oyunluq qələbə həsrətinə son qoyub
Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO
11 Aprel 23:04
Gimnastika

Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO

Tamblinq üzrə komanda finalı başa çatıb