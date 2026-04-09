Azərbaycan oxatanlarına növbəti idman dərəcələri təqdim olunub - FOTO

9 Aprel 2026 21:43
Azərbaycan oxatanlarına növbəti idman dərəcələri təqdim olunub

​Azərbaycan Kamandan Oxatma Federasiyasında idmançılarla görüş keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Federasiyanın baş katibi Fərid Xəlilovun iştirakı ilə baş tutan görüşdə idmançıların son nailiyyətləri müzakirə olunub və qazandıqları yeni idman dərəcələri onlara təqdim edilib.

​Bakı Şəhər Gənclər və İdman İdarəsi tərəfindən təsdiq olunmuş rəsmi idman dərəcələrini əks etdirən vəsiqələr öz sahiblərinə çatdırılıb. Aliyə Əliyeva, Lalə Əbdürəhmanova və Dilguşə Sadıqovaya "İdman ustalığına namizəd" (İUN), Lalə İsmayılova, Sona Rüstəmli və Nurlan Rəhimliyə isə "I dərəcə" vəsiqələri təqdim olunub.

Görüş zamanı baş katib Fərid Xəlilov idmançıları əldə etdikləri uğurlar münasibətilə təbrik edərək, bu dərəcələrin onların peşəkar karyerasında mühüm mərhələ olduğunu vurğulayıb. Bildirilib ki, idmançıların növbəti hədəfi daha yüksək pillə olan "İdman Ustası" dərəcəsinə yiyələnmək və beynəlxalq arenalarda Azərbaycanı layiqincə təmsil etməkdir.

