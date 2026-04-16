16 Aprel 2026
Azərbaycanın kamandan oxatma millisi Qubada Belarus yığması ilə birgə toplanış keçirir - FOTO

16 Aprel 2026 14:48
Azərbaycanın kamandan oxatma millisi Qubada Belarus yığması ilə birlikdə toplanışdadır.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Kamandan Oxatma Federasiyası məlumat yayıb.

Aprelin 10-da start götürən və 20-nə qədər davam edəcək hazırlıq prosesinin əsas məqsədi kamandan oxatanların fiziki dözümlülüyünün artırılması, taktiki hazırlığının təkmilləşdirilməsi və qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin aparılmasıdır.

Toplanış zamanı hər iki komandanın üzvləri həm fərdi, həm də qrup şəklində müvafiq proqramları icra edirlər.

