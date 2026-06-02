Kamandan oxatma birinciliyində mükafatçılar açıqlanıb - FOTO

Bakıda U-15, U-18 və U-21 kateqoriyalarında keçirilən kamandan oxatma üzrə Azərbaycan birinciliyinin qalibləri bəlli olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, yarış Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Azərbaycan Kamandan Oxatma Federasiyasının (AKOF) birgə təşkilatçılığı ilə Hövsan Olimpiya İdman Kompleksində baş tutub.
U-15 kateqoriyası:
Qızlar
1. Sona Rüstəmli
2. Məryəm İbrahimli
3. Banu Məmmədova
Oğlanlar
1. Məhəmməd İsmayılov
2. Əhməd İsmayılov
3. Saleh Məmmədli
U-18 kateqoriyası:
Qızlar
1. Zəhra Carçılı
2. Sümeyyə Bədəlli
3. Yağmur Qurbanlı
Oğlanlar
1. Nurlan Rəhimli
2. Sərdar Vəliyev
3. Hüseyn Məhərrəmov
U-21 kateqoriyası:
Qızlar
1. Fatimə Hüseynli
2. Aliyə Əliyeva
3. Kseniya Butrik
Oğlanlar
1. Əli Qənbərli
2. Anar Cavadzadə
3. İslam İsmayılov
Qeyd edək ki, mükafatları qaliblərə Hövsan Olimpiya İdman Kompleksinin direktoru Əli Məlikzadə, Suraxanı Gənclər Evinin əməkdaşı Aysel Hacıyeva və AKOF-un şöbə müdiri Kamran Həsənzadə təqdim ediblər.