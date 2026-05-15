15 May 2026
AZ

Kamandan oxatma millimiz Avropa çempionatında iştirak edəcək - FOTO

Kamandan oxatma
Xəbərlər
15 May 2026 16:29
104
Kamandan oxatma millimiz Avropa çempionatında iştirak edəcək - FOTO

Azərbaycanın kamandan oxatma yığması Türkiyədə açıq havada keçiriləcək Avropa çempionatında iştirak edəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Kamandan Oxatma Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, qitənin ən nüfuzlu yarışında ölkəmizi Yaylagül Ramazanova, Məhəmmədəli Əliyev, Fatimə Hüseynli, Lalə Əbdürəhmanova, Sərdar Vəliyev və Nurlan Rəhimli təmsil edəcəklər.

Çempionatın proqramına uyğun olaraq, idmançılar fərdi, komanda və qarışıq növlərdə hədəf qarşısına keçəcəklər.

Oxatanlar çempionata sistemli və yüksək səviyyədə hazırlıq çərçivəsində Quba Olimpiya İdman Kompleksində Belarus millisinin üzvləri ilə birgə məşqlər keçiblər. Komanda mayın 3-dən etibarən hazırlıq prosesini Antalyada, bilavasitə çempionatın keçiriləcəyi məkanda beynəlxalq təlim-məşq toplanışı ilə davam etdirib.

Qeyd edək ki, yarış mayın 18-dən 24-dək Antalya şəhərində keçiriləcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycanın kamandan oxatma millisi Qubada Belarus yığması ilə birgə toplanış keçirir - FOTO
16 Aprel 14:48
Kamandan oxatma

Azərbaycanın kamandan oxatma millisi Qubada Belarus yığması ilə birgə toplanış keçirir - FOTO

İdmançılar fərdi və komanda proqramları üzrə məşqlər yerinə yetirirlər
Azərbaycanın parakamandan oxatma millisi Zaqatalada təlim-məşq toplanışına başlayıb
13 Aprel 13:41
Kamandan oxatma

Azərbaycanın parakamandan oxatma millisi Zaqatalada təlim-məşq toplanışına başlayıb

Aprelin 22-dək davam edəcək toplanışa ümumilikdə yeddi idmançı qatılıb
Azərbaycan oxatanlarına növbəti idman dərəcələri təqdim olunub
9 Aprel 21:43
Kamandan oxatma

Azərbaycan oxatanlarına növbəti idman dərəcələri təqdim olunub - FOTO

Baş katib Fərid Xəlilov idmançıları əldə etdikləri uğurlar münasibətilə təbrik edib
Bakı kubokunda hədəf dəqiq vurulub - FOTO
5 Aprel 19:03
Kamandan oxatma

Bakı kubokunda hədəf dəqiq vurulub - FOTO

Paytaxtın ən yaxşı oxatanları müəyyənləşdi
Bakı şəhər kubokunun birinci mərhələsində finalçılar müəyyənləşib
4 Aprel 20:09
Kamandan oxatma

Bakı şəhər kubokunun birinci mərhələsində finalçılar müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO

İdmançılar müxtəlif kateqoriyalarda güclərini sınayır
Bakıda kamandan oxatma üzrə şəhər kubokuna start verildi - FOTO
3 Aprel 15:57
Kamandan oxatma

Bakıda kamandan oxatma üzrə şəhər kubokuna start verildi - FOTO

Yarışda 51 idmançı müxtəlif kateqoriyalarda mübarizə aparır

Ən çox oxunanlar

Güləş millimiz Avropa üçüncüsü olub
14 May 00:41
Güləş

Güləş millimiz Avropa üçüncüsü olub - YENİLƏNİB

Güləşçiləimiz 6 medal qazanıblar
“Sabah” ardıcıl ikinci dəfə Azərbaycan Kubokunu qazanıb
13 May 21:58
Futbol

“Sabah” ardıcıl ikinci dəfə Azərbaycan Kubokunu qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Klub bu il həm də ölkə çempionu olub
Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular
14 May 20:15
Güləş

Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular - YENİLƏNİB

Yarış mayın 17-də başa çatacaq
Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB
12 May 19:05
Güləş

Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB

Azərbaycanın U-17 yunan-Roma güləşçiləri Avropa çempionatında mübarizəni davam etdirirlər