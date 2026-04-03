Bakıda kamandan oxatma üzrə şəhər kubokuna start verildi - FOTO

Paytaxt Bakıda kamandan oxatma idman növü üzrə Bakı şəhər kubokunun Birinci mərhələsinin rəsmi açılış mərasimi keçirilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, yarış Azərbaycan Kamandan Oxatma Federasiyası ilə Bakı şəhər Gənclər və İdman İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub.
Tədbirin rəsmi hissəsində çıxış edən Bakı şəhər Gənclər və İdman İdarəsinin idman sektorunun aparıcı məsləhətçisi, həmçinin Azərbaycan Atletika Federasiyasının icraçı direktoru Kamal Əhmədov yarışın əhəmiyyətini vurğulayaraq, iştirakçılara uğurlar arzulayıb.
Daha sonra Azərbaycan Kamandan Oxatma Federasiyasının baş katibi Fərid Xəlilov çıxış edərək, federasiya tərəfindən idmançıların fiziki və texniki hazırlıq səviyyəsinin artırılması istiqamətində görülən işlərdən bəhs edib. O bildirib ki, bu cür yarışlar rəqabət mühitinin güclənməsində və yeni istedadların üzə çıxmasında mühüm rol oynayır.
Ardınca Bakı şəhər kubokunun Birinci mərhələsi açıq elan olunub.
Rəsmi hissə başa çatdıqdan sonra yarışın təsnifat mərhələsinə start verilib. Ümumilikdə 51 idmançı birincilik uğrunda mübarizə aparır. Böyüklər kateqoriyası üzrə iştirakçılar 70 metr, U-15 kateqoriyasında çıxış edən oğlan və qız idmançılar isə 40 metr məsafədən hədəfləri nişan alırlar.
Qeyd edək ki, bu gün keçirilən təsnifat mərhələsində əldə olunan nəticələr idmançıların final mərhələsinə yüksəlmək üçün reytinqini və qarşılaşacaqları rəqibləri müəyyənləşdirəcək. Proqrama əsasən, sabah yarışın sıralama atışları təşkil olunacaq.