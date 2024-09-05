ЧМ: двое наших борчих начнут с 1/8 финала

Продолжается Чемпионат мира (ЧМ) по борьбе U20, проходящий в испанском Понтеведра.
İdman.biz сообщает, что в четвертый день соревнований продолжится борьба борчих.
В стадии 1/8 финала сразятся 2 азербайджанские борчихи.
Чемпионат мира по борьбе U20
Женская борьба
1/8 финала
5️3 кг
Соперницей Асмер Джанкуртаран в первом этапе станет победительница пары София Марченко (Украина) - Хава Конча (Турция).
62 кг
В своем первом поединке Гюнай Гурбанова встретится с победительницей пары Кандело Кастро (Испания) - Аннатина Кендра (Швейцария).
Отметим, что сборную Азербайджана на чемпионате мира представляют 25 спортсменов. Соревнования завершатся 8 сентября.
İdman.biz