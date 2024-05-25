Наши борцы претендуют на три медали

В Баку продолжается чемпионат Европы по борьбе U-23.

İdman.biz сообщает, что сегодня определятся первые медалисты соревнований среди борцов вольного стиля.

Поединки за медали пройдут в весах 57 кг, 65 кг, 70 кг, 79 кг и 97 кг. Два борца сборной Азербайджана выступят в финале и один - в утешительном этапе.

Вольная борьба

70 кг

Кянан Гейбатов поборется за чемпионство с Иналбеком Шериевым (AIN).

79 кг

Али Цокаев также попробует свои силы в финале. Он встретится с Георгиосом Кугиумцидисом (Греция).

97 кг

В утешительном поединке примет участие Раван Мусаев. Его соперником станет Георгиан Трипон (Румыния).

Отметим, что сегодня стартуют соревнования еще в пяти весовых категориях вольной борьбы.

İdman.biz