25 Мая 2024
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Наши борцы претендуют на три медали

Борьба
Новости
25 Мая 2024 10:14
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Наши борцы претендуют на три медали

В Баку продолжается чемпионат Европы по борьбе U-23.

İdman.biz сообщает, что сегодня определятся первые медалисты соревнований среди борцов вольного стиля.

Поединки за медали пройдут в весах 57 кг, 65 кг, 70 кг, 79 кг и 97 кг. Два борца сборной Азербайджана выступят в финале и один - в утешительном этапе.

Вольная борьба
70 кг
Кянан Гейбатов поборется за чемпионство с Иналбеком Шериевым (AIN).

79 кг
Али Цокаев также попробует свои силы в финале. Он встретится с Георгиосом Кугиумцидисом (Греция).

97 кг
В утешительном поединке примет участие Раван Мусаев. Его соперником станет Георгиан Трипон (Румыния).

Отметим, что сегодня стартуют соревнования еще в пяти весовых категориях вольной борьбы.

İdman.biz

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Сегодня стартуют поединки борцов вольного стиля

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