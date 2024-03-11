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Азербайджанский борец поднялся на пьедестал почета в Якутске

Борьба
Новости
11 Марта 2024 00:39
Азербайджанский борец поднялся на пьедестал почета в Якутске

Мемориал Романа Дмитриева по вольной борьбе продолжается в Якутске, Россия.

Как сообщает İdman.biz, под руководством тренера сборной Азербайджана Ровшана Гаджиева в традиционном состязании на ковер вышли трое борцов.

Айхан Абдуллазаде (65 кг) в 1/16 финала победил россиянина Айтала Громова со счетом 6:0. Из-за травмы наш борец проиграл в 1/8 финала поединок другому россиянину Даниилу Боднару.

Аганазар Новрузов (74 кг) в 1/8 финала победил россиянина Баира Цыденова - 12:2. В следующем раунде наш соотечественник выбил из боя еще одного представителя этой страны Амгалана Цыдеева - 10:0. Новрузов проиграл в полуфинале Асхабу Хаджиеву из Казахстана с минимальной разницей (1:2). Аганазар завершил турнир с бронзовой медалью, победив местного спортсмена Андрея Румянцева (6:4).

Исмаил Рагимли (70 кг) выиграл в 1/8 финала у Сергея Якимова со счетом 6:1, но в 1/4 финала уступил другому борцу из страны-хозяйки Хабибу Завурбекову - 3:9.

İdman.biz

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