"Планирую выступать в олимпийской весовой категории" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью борца греко-римского стиля сборной Азербайджана Ульви Ганизаде (72 кг) сайту İdman.biz

- Вы уверенно победили на первом соревновании года - «Zaqreb Open». Ваши соперники были слабее или вы в лучшей форме?

- Конечно, соперники были неслабыми. В рейтинговом турнире нет слабых соперников. Я просто чувствовал себя хорошо в этом турнире. Я был в форме и в конце концов победил.

- Каково начинать год с золотой медали?

- Это повысило мою ответственность перед собой.

- Как вы оцениваете выступление сборной по греко-римской борьбе?

- Об общем выступлении команды могу сказать, что мы могли бы завоевать больше золотых медалей. Эльдениз Азизли в весовой категории 55 кг и Рафиг Гусейнов в весовой категории 82 кг не выступили. Если бы они боролись, чемпионов у нас было бы больше.

- Каковы ваши главные цели в этом году?

- Нас ждет чемпионат Европы. Верю, что и я, и мои товарищи по команде выступим уверенно.

- Верите ли вы, что станете чемпионом Европы во второй раз?

- Конечно, это возможно. Все, что нам нужно - это уверенно тренироваться и ответственно подходить к соревнованиям. Если это есть, придет и победа.

- Можем ли мы в будущем посмотреть на вас в олимпийской весовой категории? У вас есть такой план?

- Это у меня в планах. В Париже-2024 это невозможно. Мои товарищи по команде в меньшем и большем весе, чем я, завоевали лицензии. Я постараюсь сделать это в 2028 году. Я выиграл медали и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира. Осталась только олимпийская медаль. Я не подхожу к этому вопросу без надежды.

Эмин Ага

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