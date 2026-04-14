Определился состав сборной Азербайджана на чемпионат Европы по борьбе

С 20 по 26 апреля в албанском городе Тирана пройдет чемпионат Европы по борьбе.

Сегодня на учебно-тренировочной базе Федерации борьбы Азербайджана (ФБА) состоялась встреча с национальными командами, которые примут участие в этом ответственном соревновании. Генеральный секретарь ФБА Парвин Пириев, вице-президенты Намик Абдуллаев и Фарид Мансуров, а также координатор по вольной борьбе Гаджи Алиев, выступая перед спортсменами, выразили веру в каждого члена сборной и подчеркнули важность борьбы до последнего вздоха, независимо от результата поединка.

Затем был объявлен состав, который выступит на первенстве континента. Сборная по греко-римской борьбе вступит в борьбу в первые дни соревнований. Под руководством главного тренера Мохаммеда Бана, старшего тренера Нураддина Раджабова, тренеров Ровшана Байрамова, Бехруза Хезретипура, Расула Джазини и Сабаха Шариати выступят Рашад Мамедов (55 килограммов), Нихат Мамедли (60 килограммов), Зия Бабашов (63 килограмма), Хасрат Джафаров (67 килограммов), Руслан Нуруллаев (72 килограмма), Сянан Сулейманов (77 килограммов), Гурбан Гурбанов (82 килограмма), Ислам Аббасов (87 килограммов), Мурад Ахмадиев (97 килограммов) и Бека Канделаки (130 килограммов).

Далее состоятся соревнования по женской борьбе. Под руководством исполняющего обязанности главного тренера Тогрула Аскерова и старшего тренера Агагусейна Мустафаева Азербайджан представят Эльнура Мамедова (50 килограммов), Жаля Алиева (57 килограммов), Гюнай Гурбанова (59 килограммов), Рузанна Мамедова (62 килограмма) и Биргюль Солтанова (65 килограммов).

В последние дни соревнований пройдут поединки по вольной борьбе. Под руководством главного тренера Хетага Газюмова, старшего тренера Джабраила Гасанова, тренеров Таймураза Кокоева и Шарифа Шарифова за медали поборются Ислам Базарганов (57 килограммов), Нураддин Новрузов (61 килограмм), Рашид Бабазаде (65 килограммов), Кянан Хейбатов (70 килограммов), Туран Байрамов (74 килограмма), Джабраил Гаджиев (79 килограммов), Арсений Джиоев (86 килограммов), Али Цокоев (92 килограмма), Осман Нурмагомедов (97 килограммов) и Гиорги Мешвилдишвили (125 килограммов).

Справедливость на чемпионате Европы будут обеспечивать азербайджанские судьи категории I-S — Асиф Ширалиев, Сади Гулиев и Башир Исазаде.