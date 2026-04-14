10 медалей за турнир: сборная Азербайджана по борьбе доминирует в Анталье

Сборная Азербайджана по борьбе завоевала еще шесть медалей на турнире "Кубок Победы" в Анталье.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, награды были добыты в возрастной категории U-17.

В вольной борьбе серебряным призером стал Гусейн Рзазаде (48 кг), бронзовые медали завоевали Аббас Шафиев (55 кг) и Эльгюн Керимли (92 кг).

В греко-римской борьбе Омар Салманов (48 кг) и Гурбан Меджнунов (55 кг) выиграли все свои схватки и стали чемпионами. Еще одну серебряную медаль принес Юсиф Мирзоев (48 кг).

Таким образом, с учетом ранее завоеванных четырех наград общее число медалей сборной Азербайджана на турнире достигло десяти.