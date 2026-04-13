Азербайджанские борцы завоевали четыре медали в первый день "Кубка Победы" - ФОТО

Азербайджанские борцы завоевали четыре медали в первый день международного турнира "Кубок Победы" в Анталье.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, соревнования проходят в Турции среди спортсменов до 17 лет.

В вольной борьбе в весовой категории до 51 кг Ибрагим Гасанов уверенно прошел всех соперников и завоевал золотую медаль.

В греко-римской борьбе азербайджанские спортсмены также добились успеха. В категории до 51 кг Гусейн Мустафазаде стал вторым, а Илькин Гурбанов занял третье место.

Еще одно золото принес Али Мамедов (71 кг), который не оставил шансов своим соперникам.