10 Апреля 2026
RU

Азербайджанские борцы выступят на "Кубке Победы" в Анталье

Борьба
Новости
10 Апреля 2026 18:19
12
Азербайджанские борцы примут участие в международном турнире "Кубок Победы" среди спортсменов до 17 лет, который пройдет в турецкой Анталье.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, соревнования состоятся с 12 по 14 апреля.

В турнире выступят сборные страны по греко-римской и вольной борьбе.

Греко-римская борьба
Под руководством старшего тренера Рафика Гусейнова и тренеров Камрана Мамедова, Зохраба Аббасова и Мушвига Мамедова выступят:
Али Джавадлы, Али Мусаев (оба - 45 кг), Омар Салманов, Юсиф Мирзаев, Умид Бабаев (все - 48 кг), Абдуррахман Гусейнли, Гусейн Мустафазаде (оба - 51 кг), Гурбан Меджнунов, Амин Мамедов (оба - 55 кг), Эльмир Черкезов, Эльмир Абдулла (оба - 60 кг), Орхан Габибли, Нихад Махаррамов (оба - 65 кг), Надир Гасанов, Али Мамедов, Ибрагим Бабаев (все - 71 кг), Руслан Нуриев, Исфахан Гасанов, Зака Юсубов (все - 80 кг), Зохраб Сафаров (92 кг), Эмин Бахшалиев, Мухаммед Мустафаев и Манаф Мамедли (все - 110 кг).

Вольная борьба
Старший тренер Аскерхан Новрузов и тренеры Яшар Алиев и Аллахверди Велиев заявили следующий состав:
Тунар Гасанов (45 кг), Гусейн Рзазаде (48 кг), Ибрагим Гасанов (51 кг), Аббас Шафиев (55 кг), Вахид Мамедов (60 кг), Рашид Назаров (65 кг), Тунар Гулиев (71 кг), Нихад Сулейманлы (80 кг), Эльгюн Керимли (92 кг), Хаким Тагиев (110 кг).

İdman.Biz
Тэги:

