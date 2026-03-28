Азербайджанские спортсменки выступятт на турнире Tallinn Open

28 Марта 2026 01:16
Азербайджанские спортсменки принимают участие в международном турнире по борьбе Tallinn Open, который проходит в Эстонии среди юниоров.

Как сообщает İdman.Biz, на соревнованиях страну представляет сборная U17 среди девушек.

Команда выступает под руководством старшего тренера Марии Стадник и тренера Солмаз Адиловой.

В составе сборной заявлены Назрин Ахмедли и Хадиджа Гурбанзаде (обе - 49 кг), Фатима Байрамова (53 кг), Марьям Амрали (57 кг), Фидан Бабаева и Рена Нуриева (обе - 61 кг), а также Симура Абдуллаева (69 кг).

Новости по теме

Азербайджанского чемпиона Европы дисквалифицировали на четыре года
27 Марта 15:14
Борьба

Азербайджанского чемпиона Европы дисквалифицировали на четыре года

Борец вольного стиля Сабир Джафаров получил 48-месячный бан за нарушение антидопинговых правил

Сборные Азербайджана по борьбе проводят учебно-тренировочные сборы
23 Марта 12:54
Борьба

Сборные Азербайджана по борьбе проводят учебно-тренировочные сборы

Национальные команды продолжают подготовку к важным стартам в разных регионах

В Иране казнили молодого борца сборной
20 Марта 21:45
Борьба

В Иране казнили молодого борца сборной

19-летний спортсмен был обвинен в причастности к событиям во время протестов

Гаджи Алиев рассказал İDMAN.BİZ новрузовское воспоминание - ВИДЕО
20 Марта 12:14
Борьба

Гаджи Алиев рассказал İDMAN.BİZ новрузовское воспоминание - ВИДЕО

Олимпийский призер поделился воспоминанием о Новрузе

Камран Алиев: "В Азербайджане достаточно сильных молодых судей"
19 Марта 17:53
Борьба

Камран Алиев: "В Азербайджане достаточно сильных молодых судей" - ФОТО

Арбитр подвел итоги чемпионата Европы U23 и оценил уровень судейства

Жаля Алиева: "Верю, что труд всегда дает результат"
19 Марта 16:46
Борьба

Жаля Алиева: "Верю, что труд всегда дает результат"

Чемпионка мира U23 выступила на мероприятии в Баку

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом
25 Марта 08:12
Мировой футбол

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом - ВИДЕО

Сына назвали Давидом
Виктор Дьокереш перевел 4,5 млн долларов звезде платных платформ?
25 Марта 10:12
Мировой футбол

Виктор Дьокереш перевел 4,5 млн долларов звезде платных платформ?

Софи Рейн раскрыла траты нападающего "Арсенала"

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
27 Марта 02:56
Мировой футбол

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершились полуфинальные матчи
Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию
27 Марта 21:01
Национальная сборная

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию - ОБНОВЛЕНО\ФОТО+ВИДЕО

Команда уверенно победила со счетом 6:1