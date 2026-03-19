Жаля Алиева: "Верю, что труд всегда дает результат"

Призер чемпионата Европы и чемпионка мира U23 по борьбе Жаля Алиева заявила, что уверена в ценности упорного труда.

Как сообщает İdman.Biz, спортсменка выступила на мероприятии в Баку, организованном Национальным олимпийским комитетом при поддержке Федерации борьбы Азербайджана.

Она отметила: "Я всегда верила, что труд не проходит зря и рано или поздно приносит результат. Мой совет - не опускать руки и продолжать идти своим путем".

Алиева поделилась опытом своей карьеры и подчеркнула важность настойчивости для достижения успеха.

İdman.Biz
