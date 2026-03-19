Хасрат Джафаров: "Мы много работали, чтобы достичь этого уровня"

19 Марта 2026 16:01
Олимпийский и мировой призер, трехкратный чемпион Европы Хасрат Джафаров заявил, что его успех стал результатом многолетней работы.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен выступил на мероприятии в Баку, организованном Национальным олимпийским комитетом при поддержке Федерации борьбы Азербайджана.

Он отметил: "Мы много работали, чтобы достичь этого уровня. На самом деле каждый может этого добиться. Желаю всем успехов".

Джафаров ответил на вопросы о своей карьере и подчеркнул важность упорства для достижения высоких результатов.

