Расул Чунаев: "Делаю все, чтобы развивать борьбу в Азербайджане"

Олимпийский призер, чемпион мира и Европы Расул Чунаев заявил, что продолжает вносить вклад в развитие борьбы в Азербайджане.

Как сообщает İdman.Biz, Чунаев выступил на мероприятии, организованном Национальным олимпийским комитетом при поддержке Федерации борьбы Азербайджана в Баку.

Он отметил: "Я делаю всевозможное, чтобы внести вклад в развитие борьбы. Этот вид спорта воспитывает бойцовский характер и учит стойкости. Когда после тяжелого труда достигаешь победы, понимаешь, что все усилия были не напрасны. Я желаю каждому из вас испытать эти чувства".