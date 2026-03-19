Камран Алиев: "В Азербайджане достаточно сильных молодых судей" - ФОТО

Азербайджанский арбитр Камран Алиев подвел итоги чемпионата Европы U23 по борьбе, который прошел в сербском Зренянине с 9 по 15 марта: "Соревнование было организовано на высоком уровне, серьезных проблем с судейством не возникло. Были небольшие сложности с логистикой и трансфером, но в целом турнир прошел нормально. Серьезных нарушений или недисциплинированности я не наблюдал. Иностранные спортсмены вели себя корректно, как и азербайджанские борцы" - отметил Алиев в интервью Report.

"В Азербайджане достаточно опытных и талантливых молодых судей. Новые арбитры показывают хороший уровень на ковре. На международной арене к нам относятся хорошо. Сербы - гостеприимный народ, всегда готовы помочь"? - подчеркнул Алиев.

Отдельно он затронул личные цели: "Как и у спортсменов, у судей есть свои задачи. Олимпийские игры - это вершина. Я хотел бы получить олимпийскую категорию и работать на таком уровне".

Алиев напомнил, что ранее стал самым молодым судьей, получившим международную категорию, и продолжает карьеру уже более 18 лет.