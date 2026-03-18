18 Марта 2026
Вугар Шукюров: "Азербайджанские судьи заявили о себе на весь мир"

18 Марта 2026 12:13
Вугар Шукюров: "Азербайджанские судьи заявили о себе на весь мир"

Азербайджанский судья в борьбе Вугар Шукюров заявил о предвзятом отношении к отечественным спортсменам на чемпионате Европы U23.

Арбитр, работавший на турнире в сербском Зренянине, поделился мнением о ходе соревнований и уровне судейства.

"Я иногда замечал мелкие, предвзятые решения против наших спортсменов. Например, в поединках с соперниками из России, Румынии и Сербии наших борцов немного сдерживали. Но я старался не допускать этого, потому что сам также обслуживал схватки с участием представителей этих стран. Мы объясняли, что нельзя допускать несправедливости. Азербайджанские судьи своими решениями уже заявили о себе на весь мир — на международных турнирах нам доверяют финальные схватки", — сказал Шукюров.

Он отметил, что при этом серьезных дисциплинарных проблем на турнире не возникало, отдельно выделив поведение азербайджанских спортсменов.

"U23 — это переходный этап, и иногда бывают эмоции, но среди наших борцов я не увидел ни агрессии, ни нарушений дисциплины. Они знают свой уровень, выходят подготовленными и показывают достойную борьбу. Да, когда проигрываешь из-за спорных решений, эмоции сдерживать сложно, но в целом команда выглядела очень хорошо", — подчеркнул арбитр.

Шукюров также затронул вопрос поведения представителей других стран.

"Грубых нарушений не было, но у некоторых борцов, например из России, Грузии и Армении, иногда проскакивали мелкие отклонения от этики. В целом же большинство европейских спортсменов ведут себя корректно", — отметил он.

Говоря о своей карьере, судья подчеркнул значимость подобных турниров.

"Такие соревнования — это своего рода экзамен на получение олимпийской категории. Мы стараемся показывать максимальный уровень, хотя из-за ограничений по квотам не все достойные арбитры могут получить эту категорию. В Азербайджане таких специалистов больше, чем допускается регламентом", — добавил Шукюров.

Отметим, что чемпионат Европы U-23 прошел с 9 по 15 марта в Зренянине.

İdman.Biz
