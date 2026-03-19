Эльмин Алиев: "Лянкяран мне дороже любого города мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

19 Марта 2026 11:58
На молодежном чемпионате Европы U23 в Сербии лишь одному представителю азербайджанской сборной по греко-римской борьбе удалось подняться на высшую ступень пьедестала. İdman.Biz представляет интервью с триумфатором турнира Эльмином Алиевым.

- Вам 20 лет. Считаете ли вы этот успех главным событием в жизни на данный момент?

- Безусловно. Это не просто спортивный результат, а важнейший этап, который дает колоссальную мотивацию двигаться дальше. На сегодня это мое самое весомое достижение.

- У вас очень запоминающееся имя. Кто его выбрал и как вас называют в семейном кругу?

- Имя мне дала бабушка. Дома меня называют просто Эльмин - без каких-либо сокращений или прозвищ.

- Кто первым поздравил вас с победой?

- Сразу после финала позвонили родные. Все были очень счастливы, и услышать их голоса в тот момент было для меня важнее всего.

- В родном Лянкяране вашему достижению больше радуются или завидуют?

- Верю, что многие искренне рады, но заглянуть в сердце каждому невозможно. Я стараюсь окружать себя теми, кто меня поддерживает.

- Как праздновали триумф? Было ли традиционное чемпионское шампанское?

- Я был на седьмом небе от счастья и долго праздновал прямо на ковре - эти эмоции невозможно передать словами. Что касается алкоголя, то это не мой путь. Я к нему не прикасаюсь даже по самым торжественным поводам.

- Чей вклад в эту золотую медаль вы считаете решающим?

- Победа никогда не бывает личной заслугой одного человека. Семья многим пожертвовала ради моей карьеры и всегда была рядом. Тренеры верили в меня даже в периоды травм и неудач. Слава богу, я смог оправдать их доверие.

- Из всех стран, где вы побывали на соревнованиях, какая впечатлила больше всего?

- Каждое место, что я посетил, красиво по-своему, но ни одно из них не заменит мне Азербайджан.

- Можно ли сравнить какой-то зарубежный город с вашим родным краем?

- Честно говоря, не стал бы этого делать. Я родился и вырос в Лянкяране. Он мне роднее и дороже любого уголка планеты.

İdman.Biz
