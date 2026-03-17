17 Марта 2026 11:29
Баку примет чемпионат мира по пляжной борьбе U17

Баку примет чемпионат мира по пляжной борьбе среди спортсменов до 17 лет.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, турнир пройдет 27 августа.

В этот же период в столице состоятся еще одни международные соревнования. С 27 по 29 августа в Баку пройдет этап Мировой серии по пляжной борьбе среди взрослых.

Оба турнира впервые будут организованы в Азербайджане.

Отметим, что ранее Баку также примет чемпионат мира U17 по вольной, женской и греко-римской борьбе, который пройдет с 27 июля по 2 августа.

İdman.Biz
