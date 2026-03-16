Нураддин Раджабов: "Некоторые борцы упустили чемпионство из-за нехватки опыта"

16 Марта 2026 19:11
Нураддин Раджабов: "Некоторые борцы упустили чемпионство из-за нехватки опыта"

Старший тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Нураддин Раджабов прокомментировал выступление команды на чемпионате Европы U23, который прошел в сербском Зренянине.

Как сообщает İdman.Biz, специалист оценил результаты команды, завоевавшей одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали, а также занявшей четвертое место в командном зачете. "Результаты наших молодых борцов на турнире в Сербии вселяют оптимизм на будущее. В целом выступление команды меня удовлетворило, хотя спортсмены могли показать еще более высокие результаты", - цитирует слова Раджабова АЗЕРТАДЖ.

По его словам, на этот турнир не были заявлены прошлогодние чемпионы и призеры мира. "Мы заменили их молодыми спортсменами. У наших борцов большой потенциал, и участие в подобных соревнованиях помогает им набирать необходимый опыт", - сказал тренер.

Раджабов подчеркнул, что некоторые спортсмены не смогли реализовать свои шансы на медали. "Некоторые наши борцы уступили более опытным соперникам. К примеру, перспективный Айхан Джавадов (60 кг) из-за нехватки опыта упустил шанс стать чемпионом и в итоге занял пятое место", - добавил он.

Тренер также отметил, что команда продолжает активно готовиться к следующим соревнованиям. По его словам, основной акцент сейчас сделан на чемпионат Европы среди взрослых, который пройдет в Албании. "Наша цель - завершить турнир в тройке лучших", - заявил Раджабов.

