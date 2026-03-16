Фараим Мустафаев: "Проиграл в 1/4 финала из-за неожиданной ошибки"

16 Марта 2026 12:41
Фараим Мустафаев: "Проиграл в 1/4 финала из-за неожиданной ошибки"

Борец греко-римского стиля сборной Азербайджана Фараим Мустафаев прокомментировал свое выступление на чемпионате Европы U23 в сербском Зренянине, где он завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 72 кг.

"Чемпионат Европы действительно прошел на высоком уровне. Для меня это был первый международный турнир в весовой категории до 72 кг. Несмотря на это, удалось завоевать медаль. В четвертьфинале я мог победить российского борца, но из-за неожиданной ошибки проиграл с крупной разницей в счете", - сказал Мустафаев в комментарии report.az.

Он отметил, что следующим главным стартом для него станет чемпионат мира.

"Моя следующая цель - чемпионат мира. До этого турнира еще есть время. Постараюсь исправить ошибки и ставлю перед собой задачу завоевать золотую медаль", - подчеркнул борец.

Отметим, что в схватке за бронзовую медаль Мустафаев победил румынского спортсмена Леонарда Петру Юрашку со счетом 5:4.

