В чемпионате Азербайджана U15 определились победители - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ФОТО

Еще два юных борца стали чемпионами Азербайджана в греко-римской борьбе среди спортсменов до 15 лет по итогам заключительного дня турнира в Газахе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, соревнования проходили в Газахском олимпийском спортивном комплексе.

В весовой категории 68 кг Ибрагим Маммедзаде одержал победы над всеми соперниками и завоевал титул чемпиона Азербайджана U15.

В категории 75 кг Сулейман Вердиев также не оставил шансов конкурентам, выиграв все схватки и став чемпионом первенства страны.

13:06

Три юных борца стали чемпионами Азербайджана в греко-римской борьбе среди спортсменов до 15 лет по итогам заключительного дня турнира в Газахе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, соревнования проходят в Газахском олимпийском спортивном комплексе.

В весовой категории 48 кг Пюнхан Шахмаров одержал победы во всех схватках и завоевал титул чемпиона Азербайджана U15.

В категории 52 кг Расул Ахмадли выиграл финальную встречу и стал обладателем золотой медали первенства страны.

В весе 57 кг Садиг Велизаде также продемонстрировал уверенную борьбу, не оставив шансов соперникам, и удостоился звания чемпиона Азербайджана в своей возрастной группе.

В категории 62 кг Рауль Маммедзаде одержал победу в финальном поединке и стал обладателем золотой медали.

Чемпионат Азербайджана среди борцов до 15 лет служит важным этапом отбора для формирования резерва национальных сборных. Победители и призеры турнира получат возможность продолжить подготовку в специализированных спортивных школах и региональных центрах олимпийской подготовки.