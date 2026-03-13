13 Марта 2026
RU

Определились еще семь финалистов чемпионата Азербайджана по борьбе

Борьба
Новости
13 Марта 2026 19:55
14
В Газахе продолжается чемпионат Азербайджана по вольной и греко-римской борьбе среди спортсменов до 15 лет.

Как сообщает İdman.Biz, в третий день соревнований в Газахском олимпийском спортивном комплексе определились финалисты еще в семи весовых категориях греко-римской борьбы.

В весе до 48 кг в финале встретятся Пюнхан Шахмаров и Ахлиман Балакишизаде. В категории до 52 кг за золото поборются Расул Ахмедли и Шахвелед Гулиев. В весе до 57 кг финальную пару составили Садыг Велизаде и Джасур Джавадзаде.

В категории до 62 кг в решающем поединке сразятся Рауль Мамедзаде и Исмаил Мамедов. В весе до 68 кг в финал вышли Ибрагим Мамедзаде и Тунар Мисирханов. В категории до 75 кг за золотую медаль поспорят Сулейман Вердиев и Экрем Рзаев .

В весе до 85 кг финалистами стали Эльвин Неджафзаде и Паша Аслан.

İdman.Biz
Тэги:

