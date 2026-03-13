13 Марта 2026
Чемпионка Европы: "Я чувствую себя больше азербайджанкой"

13 Марта 2026 20:35
Чемпионка Европы: "Я чувствую себя больше азербайджанкой"

Украинская спортсменка азербайджанского происхождения Аида Керимова, ставшая чемпионкой Европы среди спортсменок до 23 лет на турнире в сербском Зренянине, призналась, что ощущает тесную связь с Азербайджаном.

Как сообщает İdman.Biz, спортсменка отметила, что ее корни связаны с Азербайджаном. "Мой отец азербайджанец. Поэтому я чувствую себя больше азербайджанкой, чем украинкой. Я рада, что азербайджанцы тоже поддерживают меня. Мне очень приятно слышать добрые слова после победы на чемпионате Европы", - цитирует слова Керимовой report.az.

Борчиха также рассказала, как пришла в этот вид спорта. "Я родилась в Украине и занимаюсь борьбой с восьми лет. Однажды в нашу школу пришел тренер и предложил попробовать себя в этом виде спорта. Я решила попробовать. Отец сначала был против, но я настояла и продолжила тренировки", - отметила она.

По словам спортсменки, ее мотивируют успехи известных борцов. "Мы знакомы с Пярвизом Насибовым. Его результаты и отношение к тренировкам дают мне дополнительную мотивацию, мы берем с него пример", - подчеркнула Керимова.

Она добавила, что получала предложения выступать за сборную Азербайджана, однако пока не планирует менять команду. "Мне несколько раз поступали предложения перейти в сборную Азербайджана, но пока я остаюсь в украинской команде. В ближайший год менять сборную не планирую", - сказала чемпионка Европы.

Керимова также отметила, что поддерживает дружеские отношения с азербайджанскими спортсменками. "У меня очень хорошие отношения с борчихами из сборной Азербайджана, особенно с Гюнай Гурбановой. Мы всегда поддерживаем друг друга на соревнованиях и стараемся оставаться на связи", - добавила она.

İdman.Biz
